Posteskla si tehdy, že „ne všechny země jsou solidární“ – načež se ohradily německé celní orgány a o věc se začala zajímat i německá ambasáda. S tím, že o události zmiňované hejtmankou nejsou v Německu žádné informace.

Že už není důvod se k věci vracet, uvedla v závěru pondělního jednání krajských zastupitelů právě Jermanová. Reagovala tak na dotaz krajského lídra pirátské strany Jiřího Snížka, který možnost vystoupení občanů kraje využil mimo jiné k tomu, aby položil dotaz, zda se vedení kraje bude v souvislosti s hejtmančinými vyjádřeními omlouvat Spolkové republice Německo za křivé nařčení. „Nebo to necháte bez omluvy?“ otázal se.

Jermanová v odpovědi připomněla svůj kontakt s velvyslancem Christophem Israngem, s nímž si vše vyříkala a vysvětlila – a zdůraznila, že právě velvyslanec se věcí už nemíní nadále zabývat. „Na diplomatické úrovni je to uzavřeno, nechce se k tomu vracet. Pro něj je věc uzavřena – a já to respektuji,“ konstatovala. Jedním dechem připomněla, že s velvyslancem neprobírala jen zvěsti kolem údajně zadržené zásilky. Společně se prý zamýšleli i nad budoucností. „Domluvili jsme se na spoustě projektů,“ konstatovala.

Okolnosti případu zkoumali také benešovští kriminalisté (právě do krajského skladu v Benešově měl údajný kamion dorazit – a ředitel benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie Roman Mrva se vyjádřil, že o zadržení kamionu v Německu ho měl informovat řidič tahače, jenž prý telefonoval přímo z hranic). Věc policie uzavřela s tím, že neshledala nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Již v březnu krajský úřad informoval, že hmotná škoda nevznikla: faktura měla být uhrazena až po dodání objednaného zboží.