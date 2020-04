Hasiči, kteří mají nyní spoustu práce i s pomocí lidem kolem koronaviru proto žádají o ohleduplnost. "Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek." Vysvětlují na svých webových stránkách.

Jejich žádost souvisí i s tím, že současné povětrnostní podmínkay zvyšují pravděpodobnost vzniku a šíření požárů, a to zejména v přírodních porostech. Duben je totiž na srážky skoupý a sucho je podle odborníků ještě horší než v předchozích dvou letech.

"Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno - předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána." Dodávají na vysvětlenou hasiči.

V Novém Strašecí si zatím místo pálení ohňů vymysleli online Čarodějnice. Protože se akce nemůže slavit jako obvykle na fotbalovém hřišti, vyhlásili tu Virtuální Čarodějnice 2020. Kdo chce, může vyrobit z jakéhokoli materiálu nebo namalovat či vybarvit omalovánku čarodějnice a přinést ji do Novostrašeckého kulturního centra nebo poslat fotografii výtvoru na mail rezkova@novestraseci.cz. A to každý den od 8 do 14 hodin. Výrobky se pak objeví na facebookových stránkách. Odměnou všem, kteří se zúčastní, bude promítání v kinokavárně pro děti zdarma.

Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek si třeba ty pravé „čarodějnice“ ještě užijeme.