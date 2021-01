Jen zbytečný humbuk? Kauza nebezpečného hada hledaného začátkem ledna v obci Jenštejn na Praze-východ mohla být rozruchem, který se zrodil na základě přeludu – a se skutečností neměl nic společného.

Krásný exemplář užovky. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Dění tehdy pozorně sledovali nejen místní, ale prostřednictvím médií byla v pozoru doslova celá republika: šestiletá holčička utrpěla na Nový rok zranění nohy při hře na zahradě – a přivolaní záchranáři ji odvezli do nemocnice s podezřením na to, že ji přes botu uštkl neznámý had. Po něm se také následně rozjelo rozsáhlé pátrání – s prohledáváním pozemků i garáží blízkých domů. Se zapojením dobrovolníků i hasičů trvalo dva dny. Výsledek? Nic, nic – a zase nic. Nenašel se ani plaz ani chovatel z okolí, kterému by zvíře chybělo.