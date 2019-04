Napětí mezi středočeskými politiky by se dalo krájet. Hlavně kvůli externistům

Střední Čechy – Pokud napětí stoupající v posledních dnech mezi středočeskými politiky poroste i nadále dosavadní měrou, nelze asi vyloučit vůbec nic. Ani to, že by si na sklonku dubna, až se sejdou na veřejném zasedání krajského zastupitelstva, mohli pánové vjet do vlasů. Byť pravděpodobněji vše skončí spíše podnětem k policejnímu prošetřování.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Aktuální sváry mají především dvě hlavní témata: jednak jsou to ohlasy na projednávání kauzy možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) krajským úřadem, jednak nová vlna dohadování kolem externistů, kteří v roce 2017 uzavřeli s krajským úřadem dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Tato záležitost, kterou publikováním dokumentů o blíže neurčených pracovnících pobírajících odměny v řádu desetitisíců korun za činnosti uvedené v pracovních výkazech například jako sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby, monitoring hudebních festivalů, činnost podle zadání hejtmanky či monitoring časopisů odstartoval portál Seznam, se aktuálně jeví jako výbušnější. Středočeské opozici zjevně nestačí stanovisko z loňského září, kdy krajský úřad vysvětloval uzavírání externích smluv v roce 2017 rozjížděním nových projektů, přehodnocováním systému podpory kulturně-společenských akcí a povolebními odchody několika klíčových zaměstnanců odboru kancelář hejtmana a tiskového oddělení.



Na reklamu kraj firmám připlatí i statisíce Pozornost budí i vyjádření zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci řízení úřadu a majetku Aleše Jakuba obracející pozornost také k následujícím letům. „V případě externích smluv v odboru kancelář hejtmanky bylo zaplaceno za rok 2017 celkem 5 808 025 korun, v roce 2018 šlo o 4 976 050 korun – a za první dva měsíce roku 2019 bylo vyplaceno 280 000 korun," uvedl Jakub. Kdo bral peníze a co udělal? Zejména z řad STAN, ale i ODS a TOP 09 zaznívají výzvy ke zveřejnění jmen příjemců peněz (což podle Jakubových slov není možné bez předchozího souhlasu každého takového zaměstnance) a představení konkrétních výsledků jejich práce. Byť se jedná o smlouvy uzavírané krajským úřadem a nikoli politickými představiteli, jsou tyto požadavky všeobecně spojovány se jménem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta však od poloviny března stála stranou aktuálních politických půtek; krátce po porodu dcery se věnuje mateřským povinnostem. V úterý však Herman zveřejnil její prohlášení. Hejtmanka se v něm ohrazuje proti „řízenému obtěžování a nátlaku“ za pomoci „případů uměle vytvořených opozicí ve spolupráci s opozičními médii“. Užiteční idioti, tvrdí hejtmanka Jermanová se mimo jiné ostře opírá do politických protivníků. „Miroslav Kalousek je politicky poražený člověk, kterého odstrčila jeho vlastní strana,“ uvádí a naznačuje, že tomuto politikovi nejde o nic libného, než se prostřednictvím „kauzy Babiš“ zviditelnit. Právě Kalouska z TOP 09 hejtmanka označila za hlavního režiséra toho, co označuje za šikanu. „Ve spolupráci s vybranými členy STAN a ODS, kteří slouží jako „užiteční idioti“,“ stojí v jejím prohlášení. Kalousek reagoval slovy, že jde o takovou hloupost, že to ani nestojí za komentář. Ostrá slova vůči opozici Ke zklidnění situace zjevně nepřispěl fakt, že se v médiích objevil text e-mailu, který předseda klubu středočeských zastupitelů za ANO a první místopředseda krajské stranické organizace Martin Herman rozeslal místním organizacím na vysvětlenou k externím smlouvám na hejtmanství. Hovoří o vymyšlené mediální kauze, s níž opozice počkala, až bude hejtmanka na mateřské dovolené. „Nepropadejte panice; té propadla opozice, která vidí naše úspěchy," upozornil spolustraníky s důrazem na práci odvedenou za 900 dnů od voleb. „My se nemáme za co stydět, Středočeský kraj je ve skvělé kondici," zdůraznil svým spolustraníkům. Policie prozradí, kde ve středu měří rychlost Informace Seznam zpráv Herman označil za zavádějící polopravdy s úmyslným vytrháváním vět a informací z kontextu – přičemž naznačil i možné vazby na vedení kolínské radnice a zaspekuloval i o osobních vazbách z tamějšího volejbalového klubu. Netvrdí sice nic konkrétního, ale zřejmě to nezůstane bez odezvy. Zvlášť když jako nositele kauz jmenuje hned několik politiků. Na adresu protivníků se pak vyjadřuje velmi rázně: „Neschopní politici, kteří kvůli svým papalášským móresům skončili v opozici, jsou nervózní z našich úspěchů a možného provalení jejich kauz; tak kopou.“ Lze očekávat, že podnět k tomu, aby externí smlouvy prověřily orgány činné v trestním řízení, nakonec dostane policie. A možná bude řešit i některá nařčení, jež v souvislosti s touto kauzou padla – a nejspíš ještě padnou. Napětí kolem údajného střetu zájmů Rozruch stále budí také rozhodovávání úředníků Babišově střetu zájmů. Ti v Černošicích rozhodli v neprospěch předsedy vlády, po jehož odvolání krajský úřad černošické rozhodnutí zrušil a věc vrátil zpět k projednání do Černošic. V souvislosti s tímto řízením se v minulém týdnu setkalo s pozorností, že Herman zmínil možnou roli hlasitého kritika z řad ODS, středočeského zastupitele Michaela Pánka. „Domnívá se, že bych mohl ovlivňovat úředníky přes inženýra Petra Wolfa, současného místostarostu Černošic za TOP 09, který je zaměstnán v mojí firmě IBS-ROKAL," shrnul výhrady z tiskové zprávy ANO sám Pánek. Deníku k tomu řekl, že takové úvahy jsou absurdní a nic takového se nedělo. Ohrazuje se i Wolf: „Já působím již 25 let ve funkci starosty či místostarosty města Dobřichovice – a také jsem nikdy rozhodnutí úředníků neovlivňoval. Shodně oba prohlašujeme, že jsme neovlivňovali a ovlivňovat nebudeme nikoho ani v případu Andreje Babiše, který se vrátil k projednání na Městský úřad Černošice." Středočeši se v rámci republiky nejméně žení a vdávají Když o kraji, proč ne i o městě? Do Černošic nicméně míří další výstřel středočeského ANO v souvislosti s „kauzou Babiš". Nejnověji Herman připomněl, co nastalo poté, když předseda Pirátské strany Ivan Bartoš v souvislosti s projednáváním Babišova odvolání v případu posuzování možného střetu zájmů upozornil na organizační změnu na krajském úřadu. Sloučení dvou odborů vyvolalo obrovský mediální ohlas. Daleko větší než následné vysvětlování ředitele úřadu Jiřího Holuba, že spojením odboru správních agend a krajského živnostenského úřadu s odborem legislativně právním nedošlo v příslušném oddělení k žádné změně. Ani ve složení úředníků, ani v jejich kompetencích. Často se také objevovaly spekulace o tom, jaký vliv na rozhodování úředníků z kraje v rámci přenesené působnosti státní správy může mít fakt, že v čele středočeské politické reprezentace stojí hejtmanka Jermanová; Babišova stranické kolegyně a místopředsedkyně „jeho“ hnutí. Herman, který hovoří o dvojím metru, se v těchto souvislostech nyní ohrazuje proti tomu, že stejnou pozornost nevěnovali novináři rovněž tomu, že na černošické radnici došlo před projednáváním Babišovy věci ke změně na tajemnickém postu. „Zatímco média obviňovala úřad (míněno krajský), úředníky a hejtmanku z podjatosti, o tom černošickém nepadlo ani slovo. Ten je automaticky čistý a žádná podjatost zde zcela jistě nehrozí," durdí se Herman. Duben podle meteorologů? Teploty porostou, v průměru až na 18 stupňů

Autor: Milan Holakovský