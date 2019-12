Protože každý region zajišťoval dopravní obslužnost po svém a podle vlastních pravidel, existují značné rozdíly. Leckde nebude platit sleva na In Kartu Českých drah (ČD) – a dokonce se může stát i to, že ve vlaku ČD nebudou platit ani vlastní jízdenky tohoto dopravce; povinný bude krajský tarif. Navíc se mohou lišit osobní vlaky objednávané kraji od rychlíků objednávaných státem. Ve středních Čechách cestující budou nadále moci využívat jízdní doklady jednotlivých dopravců – a ve všech pravidelných osobních vlacích i rychlících zůstane zachován i tarif Pražské integrované dopravy (PID) s možností přestupu mezi různými dopravci i na autobusy.

Komplikace? Prý nebudou

Vedle Českých drah, s nimiž v srpnu představitelé kraje podepsali desetiletou smlouvu o zajišťování osobní dopravy, bude v kraji jezdit ještě čtveřice dalších dopravců: společnost Arriva vlaky zajišťující především provoz na čtyřech rychlíkových tratích, dálkové vlaky RegioJetu na kolínském směru, Die Länderbahn zajíždějící z Ústeckého kraje na Rakovnicko a KŽC Doprava prozatím na lince Čelákovice – Mochov (a od jara tento dopravce tradičně přidá i sezonní víkendové vlaky). Aby vše klaplo, krajští zastupitelé v minulém týdnu schvalovali sérii smluv. Bez diskusí či polemik odsouhlasili dodatek smlouvy s Českými drahami, reagující na podepsané smlouvy s dopravcem Arriva a sousedními regiony. „S kraji Pardubickým, Ústeckým a Vysočinou si vzájemně uznáváme tarify; dochází k vzájemnému zápočtu,“ shrnul jejich obsah radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Smlouva s Arrivou se pak podle něj týká uznávání tarifu PID na dvou linkách pro Liberecký kraj převedených přes středočeské území.

Deníku k chystaným změnám radní řekl, že by středočeské cestující neměly čekat problémy. „My udělali maximum,“ konstatoval Petrtýl, jenž dlouhodobě upozorňuje na výhody, které ve vlacích přináší využívání tarifu PID. Současně ocenil desetiletou smlouvu s Českými drahami uzavřenou v létě, zastřešující v kraji většinu osobních vlaků. „Podařilo se nejen dosáhnout jistoty, ale také vytvořit nejlepší finanční podmínky,“ řekl Deníku. Upozornil současně na otevřenost smlouvy, umožňující i v příštích letech převádět některé trati na jiné dopravce či měnit požadované standardy. A radní míní, že problémů se pasažéři v osobních vlacích nemusí obávat ani při cestování přes hranice kraje.

Pro každý úsek jiný tarif

Co lidi čeká, řekl Deníku Jan Holub z firmy Arriva, jež k tomuto tématu v příštím týdnu vydá infomační zprávu. Například cestující na rychlíkové lince z Prahy do Tanvaldu může ve středních Čechách, po hranici integrovaného území (v tomto případě do Mnichova Hradiště), využít tarifu PID a ve vlaku si dokoupit jízdenku Arrivy pro další úsek. Či si rovnou koupit lístek Arrivy pro celou trasu. „Nebo, pokud to pro něj bude výhodnější, zkombinovat tarify PID, náš – a od Turnova dál liberecký IDOL,“ poznamenal Holub. S tím, že třeba cestou od Kolína na sever lze namíchat třeba i PID, IDOL a u hranic DÚK – a to vše mixovat i s jízdenkou Arrivy. Společnost přitom nevyžaduje, aby do vlaku cestující už nastupoval s jakýmkoli jízdním dokladem: u stevardů neboli průvodčích lze lístek koupit bez přirážky (a platit hotově i kartou). Nicméně jízdenky pořízené přes e-shop má Arriva levnější než při nákupu na pokladně nebo ve vlaku…

Uplatní se však i specialitky. Třeba v případě rychlíkové linky Praha – Písek – České Budějovice bude Arriva jihočeskou jízdenku Jikord plus pro rodinné výlety uznávat i v části středních Čech – až do Březnice na Příbramsku.