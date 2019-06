Častěji se tak objevují autobusy například na plyn označovaný jako CNG, než že by autobusy jezdily na elektřinu. Takové fungují teprve chvíli v Kutné Hoře, které tam nasadil dopravce Arriva. Tam od poloviny června jezdí celkem pět nových elektrických autobusů, z nichž jsou dva menší, aby se dostaly i do historické části města. „Autobusy jsou nízkopodlažní, klimatizované a cestujícím nabídnou pohodlná sedadla, nabíječky na mobilní telefony a digitální informační panely,“ popsal novinku Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva.

K elektroautobusům je ale nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu v podobě dobíjecí stanice. Autobus na jedno nabití ujede přes 170 kilometrů, pak je nutné jej připojit k nabíječce. Celkově autobusy najezdí denně více než 800 kilometrů. Kutnohorská nabíjecí stanice má pět stojanů, může tak najednou nabít celý vozový park.

Starostové měst se však shodují, že by autobusy na elektřinu v ulicích svých měst viděli vcelku rádi. „Domnívám se, že každá varianta, která se blíží uhlíkové nule, si zaslouží podpořit,“ okomentoval tématiku elektromobility mělnický starosta Ctirad Mikeš.

Stejně na situaci nahlíží také Tomáš Mach, starosta Nymburska. „Zřejmě to budoucnost je, nebráníme se tomu v Nymburce,“ řekl. Nymburk je však součástí dopravy PID, kdy jezdí v rámci celého regionu středních Čech. „Je tedy otázka, jakým způsobem začlenit elektroautobusy do dopravy PID v Nymburce,“ naznačil.

Kolín nedávno vybíral nového provozovatele městské hromadné dopravy. „Není striktně dáno že po dobu deseti let musíme mít pouze diesely, obnova vozového parku může být i v rámci toho, že se pořídí autobusy na plyn, nebo elektrobusy,“ poznamenal. Pro nasazení autobusů na elektřinu by byl; ovšem zmínil, že takové typy autobusů jsou mnohem dražší než klasické dieselové. „Menší typ autobusu pro centrum města by tak radikálně drahý být nemusel,“ dodal.

Hudbou budoucnosti tak podle všeho zůstávají elektrobusy i v dalších městech ve středních Čechách. Jedním z dopravců ve Středočeském kraji je ČSAD střední Čechy. Podle předsedy představenstva Miloslava Studenovského existují v současné době dotační tituly na autobusy poháněné CNG, mimo jiné se zástupci kraje jednali o nasazení autobusů na vodíkové palivo. Elektrobusy tak zatím nejsou na pořadu dne.

Podle Miloslava Studenovského stojí za úvahu i otázka ekologie. „V Německu je jiná situace, kde je 47 procent energie z obnovitelných zdrojů. U nás to tak není. Také není vyřešená řada neznámých, jako je výdrž baterií a podobně,“ dodal.

