/FOTOGALERIE/ Zatímco v první volební den se leckde už před otevřením volebních místností tvoří fronty, v případě voleb pro lidi v karanténě kvůli covid-19 to nenastalo. Na volební drive-iny, tedy speciální místa, kde mohli z auta volit lidé s koronavirem, si ve středu 30. září našlo cestu jen málo hlasujících.

Volební drive-in v Berouně | Foto: Deník / Michal Bílek

Stany s personálem zajišťujícím průběh „koronavirových“ voleb vyrostly v každém okresním městě. Většinou na takovém místě, které bylo velmi dobře přístupné řidičům a prostranství bylo dostatečně velké. Jak ale ukázal průzkum Deníku, o stovky voličů se rozhodně nejednalo. Na speciální volební místo si našly cesty pouze desítky voličů; to je třeba případ Berouna. „Žádný problém se nevyskytl, všichni voliči byli disciplinovaní, měli roušky, někteří i rukavice. Hlídka dopravní policie naváděla voliče do drive-inu, konkrétně v Berouně si voliče rozdělovaly dvě volební komise,“ okomentovala unikátní situaci Klára Dlubalová, ředitelka odboru tisku a PR ministerstva vnitra. Každý volič se musel prokázat občanským průkazem, ale i rozhodnutím o umístění do karantény, případně SMS zprávou o výsledku testu či e-neschopenkou.