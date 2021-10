Po třech hodinách od otevření volebních místností mohla Suchánková konstatovat, že policisté ve středních Čechách nemuseli řešit jakýkoli problém. „Vše je v pořádku, nezaznamenali jsme žádné excesy či jednání, které by nějak vybočovalo,“ konstatovala. Vedle toho, že policisté při vlastní hlídkové činnosti nezaznamenali problém související s volbami, jim žádný ani nebyl nahlášen.

Spolu se začátkem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se můžete setkat ve zvýšené míře v okolí volebních místností s policejními hlídkami. Jedná se o opatření, v rámci kterého dohlížíme především na to, aby nebyl narušován průběh voleb. #policiepp

Posílený dohled na dění kolem volebních místností zajišťují středočeští policisté od pátku, nicméně volby pro ně začaly už ve středu, kdy se uskutečnilo koronavirové hlasování na drive-in stanovištích. Deníku to v pátek řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.