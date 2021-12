Aby bylo zajištěno teplo pro Prahu a další města, v Energotransu se na Mělnicku pracuje jako kdykoli jindy. „Ve směnném provozu se podle plánovaného rozpisu točí všechny směny v plném obsazení,“ konstatoval ředitel společnosti pro správu a bezpečnost Miroslav Krebs. Výrobní ředitel Jiří Bukovič upřesnil, že každý sváteční den a na přelomu roku je v mělnické lokalitě, kde se pracuje 12hodinových směnách, v práci 80 směnových pracovníků. „Zároveň to jsou první Vánoce, kdy je velín mělnické trojky bez výzdoby a zcela opuštěn, jelikož výrobní blok 500 MW byl v polovině letošního srpna trvale odstaven z provozu,“ poznamenal Bukovič.

Po čtyřiceti letech konec. Uhelná elektrárna vyhasla

„Protože Teplárna Energotrans zásobuje teplem Prahu, Neratovice, Mělník a Horní Počaply a Vánoce spadají do běžné topné sezony, bude výroba tepla po celou dobu v plném provozu bez omezení. Vzhledem k chladnému rázu počasí a průměrným prosincovým denním teplotám lze předpokládat, že teplárna pojede naplno s dodávkou 650 MWt do horkovodu do Prahy,“ uvedl dále Schnepp. Upřesnil, že ve výrobně EGT1 to znamená nepřetržitý provoz šesti kotlů a čtyř turbogenerátorů. Ve výrobně EGT2 běží jeden výrobní blok B10, přičemž dodávky tepla z tohoto bloku se využívají jak do horkovodu pro Prahu a město Neratovice, tak do horkovodu pro Mělník a Horní Počaply.

Podstatně skromnější osazenstvo mají středočeské vodní elektrárny Skupiny ČEZ. Dva, případně o něco více lidí slouží na směně na vodních dílech Vrané, Štěchovice, Slapy, Kamýk, Orlík a Obříství. Malá vodní elektrárna Mělník je bezobslužná; dohled zajišťují pracovníci z Obříství.

Aby nezhasly stromečky ani televize

„Štědrovečerní večeři i oslavy konce starého a příchodu nového roku si musí nechat ujít i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí souvisejících s distribucí elektřiny. Právě mezi nimi je také hodně těch, kteří jsou doma „na telefonu“ připraveni vyrazit zasáhnout, kdyby to bylo třeba.

Lída žije v první republice, ve své sbírce má dnes stovky unikátních kousků

Místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý konstatoval, že vyjet do terénu a odstranit eventuální poruchy na vedení jsou pohotovostní připraveny okamžitě. „Pět desítek jich bude o svátcích dbát na to, aby „nezhasly“ vánoční stromečky a televize s pohádkami. V případě blížící se nepřízně počasí se tyto počty navyšují o další desítky pracovníků dispečinku a poruchové služby, kteří zůstávají o svátcích v pohotovostním režimu,“ slibuje Černý, že případné poruchy se budou řešit tak rychle, jak jen to půjde. Naopak údržba, která by si vynucovala předem plánované odstávky, se do konce roku nechystá.