Projíždět místem „po paměti“ tak řidiči, kteří tudy jezdí denně, nemohou – změna nicméně není zásadní. Provoz bude i nadále veden v režimu 2+1/1 informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Změnou je posunutí jízdního pruhu, který zůstal v pásu pro směr jízdy na Plzeň: z levé části byl převeden doprava; ke krajnici. V protisměrném pásu pak zůstává vše „při starém“.

„Beze změny zůstaly zachovány 2+1 provizorní jízdní pruhy ve směru na Prahu,“ potvrdil Buček.

Dálniční ředitelství předběžně předpokládá, že ve frekventovaném úseku mezi nultým a druhým dálničním kilometrem by kvůli opravě mostů měl být provoz přesměrován do provizorních jízdních pruhů zhruba do listopadu. V závislosti na vývoji prací se ale mohou termíny posouvat.