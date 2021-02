Kam se vydat s maminkou? Na Máminku! Jistěže i s tátou – či s oběma rodiči. To je aktuální tip krajské turistické centrály pro víkendový výlet v nejisté době i nejistém počasí. Dokonce i s malým překvapením pro děti; pro rodiny jde tedy o dobrou volbu.

Rozhledna Máminka. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR)

Právě vypravit se na rozhlednu Máminka na Krušné hoře u Hudlic na Berounsku doporučuje Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu. Radí to všem, kteří se nenechají odradit rozmary počasí, kdy v uplynulých dnech sněžení vystřídal déšť – a tak spřádat plány na výlety je nyní složitější. Pokud to ale klapne, Máminka nabídne odměnu v podobě úchvatného výhledu na velkou část Berounska i na hrad Točník. A když počasí přeje, dohlédnout lze třeba i do Prahy – ale také až na Šumavu nebo spatřit Ještěd. Či Klínovec, abychom na zdejší Krušné hoře nezapomínali ani na Krušné hory. Mimochodem – oba názvy mají stejný původ (a nesouvisí s náročným prostředím): odvozují se od staročeského výrazu „krušit“, což znamenalo těžit. Zde se dobývala železná ruda.