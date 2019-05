Elektronické registrace žádosti, které musí předcházet odevzdání vytištěného a podepsaného formuláře, bude sice možné odeslat až 3. června úderem desáté hodiny – na internetové adrese https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost je však žádost určená k vyplnění k dispozici již nyní. A není určena jen ke koukání. Zájemci o dotaci mohou začít s vyplňováním hned a předvyplněná data si uložit pro pozdější použití, aby se posléze, až přijde den D a hodina H, nemuseli zdržovat. Aby jim stačilo už jen kliknout na tlačítko „Odeslat“ – a v této etapě měli hotovo.

Protože se kotlíkové dotace vyplácejí do chvíle, pokud stačí peníze, jež jsou na ně vyčleněny, platí, že dřívější podání žádosti znamená vyšší šanci na skutečné získání příspěvku. Připravená částka ve výši 515,5 milionu korun sice působí astronomicky, měla by vystačit pro zhruba pět tisíc středočeských žadatelů (a ještě se navýšit o 60 milionů korun nevyčerpaných v rámci takzvané první výzvy kotlíkových dotací) – ale kdo ví, jak se bude situace vyvíjet…

Ve druhé výzvě středočeských kotlíkových dotací stačila připravená půlmiliarda korun na pokrytí žádostí, které přicházely zhruba během půl roku. Nicméně – co platilo včera, nemusí být pravda dnes. Takzvaná třetí výzva je totiž mimořádná tím, že je ohlášena jako poslední z plánovaných dotačních vln. Jako poslední příležitost získat příspěvek na pořízení nových, úsporných zdrojů tepla s ekologičtějším provozem a pohodlnějším ovládáním předtím, než začnou za topení ve starém kotli hrozit pokuty. Provoz kotlů první a druhé emisní třídy bude totiž v roce 2022 zakázán.

Jak zareagují zájemci o dotaci, těžko předvídat. Zkušenost z Moravskoslezského kraje, kde už třetí výzvu spustili, nicméně může mnohé napovědět: dotační peníze tam elektronicky registrované žádosti vyčerpaly za necelou minutu. Během 54 sekund! Ano, přijímají se i další, protože ne všichni zájemci peníze nakonec čerpají, avšak opravdu platí: kdo dřív přijde… Pokud by podobný nápor přišel 3. června i ve středních Čechách, počítačový systém je připraven, ujistil Deník náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). S tím, že technici prováděli testy zátěže, a navíc oddělili provozní část dotačního systému od krajského webu. Systém obstojí, věří Kovács. „Pokud budu zátěž generovat skuteční uživatelé – a ne elektronický útok,“ konstatoval.

Vše prozradí revize

Ohlášený zákaz starých kotlů emisní třídy I a II, jichž by podle odhadů mohlo ve středočeských rodinných domech nyní fungovat kolem 80 tisíc, je míněn skutečně vážně, potvrdil Deníku náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Bude platit od 1. září 2022 – přičemž za porušení hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. K té přitom nemusí vést pouze stížnosti sousedů na kouř z komína. Úřady budou mít přehled také podle záznamů o revizích kotlů. „Revizní technici je od 1. ledna 2020 budou mít povinnost zadávat do centrálního registru ISPOP – Informačního systému plnění ohlašovacích povinností,“ vysvětlil Kříž, kudy vede cesta k informacím o kotlích.

Třetí výzva kotlíkových dotací



* Jaké podpory kotlíkové dotace nabízejí

- Žadatelé mohou získat příspěvek na výměnu tepelného zdroje (provedenou od 15. července 2015 i teprve chystanou) a další související náklady, lišící se podle zvoleného zdroje tepla:

+ tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč,

+ kotel na biomasu (automatické přikládání) – 80 %, maximálně 120 000 Kč,

+ kotel na biomasu (ruční přikládání) – 80 %, maximálně 100 000 Kč,

+ plynový kondenzační kotel – 75 %, maximálně 95 000 Kč.

- Podpora bude jednotně navýšena o 7500 Kč v případě, že jde o výměnu zdroje tepla v takzvané prioritní obci (podle seznamu lokalit s nejvíce znečištěným ovzduším).



* Letošní novinkou je možnost zálohových plateb

- Požádat o zálohy mohou mladí lidé od 18 do 29 let a senioři nad 65 let, pokud:

+ bydlí v místech, která jsou takzvanými prioritními obcemi (jde o stejný seznam jako v případě bonusových plateb 7500 Kč),

+ bydlí v regionech vybraných jako ekonomicky slabší: Městec Králové, Mšeno, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Slaný, Votice, Vlašim a Zruč nad Sázavou.

- Bez ohledu na věkový limit i místo mohou o zálohovou platbu žádat Středočeši, kteří jsou držiteli průkazu pro osoby zdravotním postižením.



* Kde získat bližší informace:

- Webové stánky krajského úřadu přímo ke kotlíkovým dotacím (včetně předloh požadovaných dokumentů a odkazu na formulář elektronické žádosti): https://vyzva3.kr-stredocesky.cz.

- Komunikace s pracovníky krajského úřadu prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo e-mailové adresy kotliky@kr-s.cz.



Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje