Podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) mohou být žadateli obce, dobrovolnické spolky či příspěvkové organizace, ale i občané. Většinou kraj bude přijímat žádosti do 27. ledna; případně je lhůta o den kratší.

Zuzana Žídková z krajského úřadu připomněla klíčové oblasti, ve kterých lze žádat o krajské podpory: životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času. „Zároveň se otevírá Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany,“ doplnila. Zájem bývá veliký: zkušenost z minulých let ukazuje, že u některých dotačních titulů kraje připravené peníze nemusejí stačit k pokrytí všech požadavků.

Rekreační pohyb i vrcholový sport

K velmi vyhledávaným zdrojům peněz patří Středočeský Fond sportu a volného času. Podle slov krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) jsou tyto peníze určeny na podporu aktivního pohybu nejširší veřejnosti. „Včetně handicapovaných či naopak vrcholových sportovců,“ připomněl radní. Krajská podpora na aktivity handicapovaných (ať už dětí, mládeže nebo dospělých) může dosáhnout maximálně 80 tisíc, projekty z oblasti vrcholového sportu mohou získat až 200 tisíc korun.

K dispozici jsou i peníze na rekonstrukce, modernizaci a opravy sportovních zařízení i jejich vybavení. Pokud jde o investiční podporu, dosahuje maximum 400 tisíc korun, v případě neinvestiční pak 150 tisíc.

Od 12. ledna ❣200 mil. Kč❣ ve fondech Středočeského kraje



?Životní prostředí

✅Sociální služby

✅Podpora sportu a volného času

✅Prevence na podporu projektů prevence kriminality

✅Sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.



Blíže zde ⬇https://t.co/4a6OwM7Z8D pic.twitter.com/Xhht7HJot2 — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 6, 2022

Oblíbený je také Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, z něhož lze získat příspěvky na výstavbu nových rybníků (či obnovu těch zaniklých), na rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní a příkopů označovaných jako svejly, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) potvrzuje, že hlavním cílem je podpořit diverzitu krajiny pomáhající řešit problémy v sušších období roku. „Chceme poskytnout podporu těm subjektům a jejich projektům, které mají příznivý dopad na rozmanitost rostlinných a živočišných druhů a přispívají k zadržování vody a akumulační schopnosti krajiny,“ konstatovala radní. Vedle obcí do dvou tisíc obyvatel jako v minulosti mohou nově žádat o podpory také spolky nebo nepodnikající fyzické osoby. Maximální výše dotace činí milion korun.

Praha a Středočeský kraj "zrušili" vzájemnou hranici

Jistou tematickou souvislost lze vidět u krajského programu EVVO (což znamená environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu) – dotací na ekovýchovu. Projekty, které mohou získat maximálně půl milionu korun, se mají zaměřovat například na ekologické výukové programy, pobyty ve střediscích ekologické výchovy či například na péči o naučné stezky a budování nových naučných stezek. Část programu také počítá s posilováním technického zázemí ekovýchovných středisek.

Všestranná sociální podpora

Velkou důležitost tradičně má Středočeský Humanitární fond zacílený na sociální oblast, který podpory dělí jednak pro sociální služby, jednak pro sociální aktivity. A krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) upozorňuje na letošní novinku: „Nyní nabízíme také podporu rodinné politiky a aktivit věnujících se slaďování rodinného a profesního života. Uvědomujeme si obtížnou situaci matek po rodičovské dovolené, a proto jsme do našich fondů zařadili též programy pro opětovnou adaptaci a uplatnění na pracovním trhu.“

Naopak za již tradiční označil Hrabánek podporu programů pro seniory. „A nezapomínáme ani na sociálně právní ochranu dětí,“ připomněl. „Programy pro rodiny, pro seniory, podpora mezigenerační spolupráce, pomoc a podpora ohroženým či znevýhodněným dětem, to jsou oblasti, kterých se týká podpora sociálních aktivit. Maximální výše dotace činí 200 tisíc korun,“ upřesnila Žídková. „Podpora sociálních služeb je zaměřena na dostupnost sociálních služeb, jako jsou služby pro seniory či zdravotně postižené. Maximální výše dotace je 600 tisíc,“ doplnila.

Nepříznivým následkům raději předcházet

Hejtmanka Pecková dále upozornila na Středočeský Fond prevence, přičemž zdůrazňuje, že právě prevence je důležitější než trestání. „Předcházení, snížení nebo omezení zejména majetkové, násilné i drobné pouliční kriminality, stejně jako ochrana zdraví osob v dopravě, na to jsou zaměřeny prostředky z tohoto fondu,“ shrnula. Rozmanitost určení dotačních peněz se projevuje v rozdělení fondu na hned čtyři programy. Prvním z nich jsou projekty primární prevence (ať už aktivity výchovně vzdělávací, či volnočasové) s maximální podporou ve výši 200 tisíc korun.

Služby nehrazené zdravotním pojištěním má kraj podpořit desítkami milionů

Další součástí fondu je prevence kriminality s příspěvky do 200 tisíc korun u investičních nákladů a maximálně 100 tisíc u neinvestičních. Až milion korun je dále možné získat v rámci programu podpory adiktologických služeb, týkajícím se terénních programů, ambulantní léčby či lůžkové péče. Čtvrtou skupinou jsou pak podpory nákupů zdravotnického materiálu, a to až do výše 100 tisíc korun.

Vyhledávaný je také Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému. V tomto případě je fond zaměřen především na obce, které zřizují jednotky sborů dobrovolných hasičů a potřebují pro ně vylepšit zázemí či doplnit vybavení nebo techniku.

Celkový přehled o středočeských dotačních programech nabízí krajský úřad na webové adrese kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace.