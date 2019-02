Střední Čechy - Sobotní hony důkladně zaměstnaly i středočeské zdravotníky. Nikoli v jednom případě, ba ani dvakrát, ale hned třikrát. V neděli večer o tom informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová. A nebrala si servítky. „O střelná zranění účastníků „mysliveckého rojení“ nebyla nouze,“ konstatovala.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR/Hana Millerová

V sobotu záchranáři dostali před druhou hodinou zprávu o muži na Praze-východ, který to od svého kolegy-střelce, schytal do hýždí, popsala mluvčí záchranářů. „Ke zraněnému vyrazila kostelecká posádka rychlé zdravotnické pomoci a lékař ve vozidle rendez-vous z Říčan. Pacientovi bylo zranění ošetřeno a byl přepraven do vinohradské nemocnice,“ uvedla.

O deset minut později jela na Příbramsko další sanitka – tentokrát ke střelnému zranění muže, kterého zasáhli do ruky, přičemž tím přišel o dva prsty. „Pacient byl zajištěn a rychle transportován na oddělení plastické chirurgie vinohradské nemocnice,“ popsala Petra Effenbergerová.

Tím ale výčet zranění nekončí. Zhruba ve stejnou dobu jela zručská posádka k muži, kterého postřelili při honu. „Broky se mu zavrtaly do horní a dolní končetiny. Záchranáři poskytli muži nezbytnou péči a transportovali ho do kutnohorské nemocnice,“ dodala mluvčí záchranářů.

Trefy do živého, s jakými střelci rozhodně nepočítali, zaměstnaly nejenom zdravotníky, ale také policisty. A dá se očekávat, že s odstupem budou mít práci i soudy.