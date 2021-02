Středočeské regiony s aktuální výstrahou před mrazem

- Benešov

- Beroun

- Brandýs n. L. - Stará Boleslav

- Čáslav

- Černošice

- Český Brod

- Kladno

- Kolín

- Kralupy nad Vltavou

- Kutná Hora

- Lysá nad Labem

- Mělník

- Mladá Boleslav

- Mnichovo Hradiště

- Neratovice

- Nymburk

- Poděbrady

- Rakovník

- Říčany

- Slaný

Zdroj: Portál krizového řízení Středočeského kraje

Paradoxně pro výše položené oblasti na jihu známé poněkud drsnějším klimatem, včetně pověstné krajiny České Sibiře, bude aktuální až od od 18. hodiny ve čtvrtek 11. února; rovněž do odvolání. Konkrétně se to týká regionů Dobříšska, Hořovicka, Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska a Voticka. Silné mrazy zřejmě vydrží nejméně do poloviny února.

V souvislosti s tím, že do střední Evropy proudí chladný vzduch od severu, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozorňuje na možnost poklesu tepot pod -12 stupňů Celsia. S tím je spojeno nebezpečí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla.

Základní doporučení zní: dobře se obléct a obout; pamatovat na to, že teplé oblečení má mít více vrstev. „Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku,“ upozorňuje dále ČHMÚ. Radí také, jak si udržet tepelnou pohodu těla: proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb.