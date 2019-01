Střední Čechy – Sedláci. Takhle se s opovržením, inspirováni písmenem „S“ na poznávacích značkách, vyjadřují o řidičích ze středních Čech někteří pražští šoféři. Ti, jimž áčko na jejich autech dodává pocit vlastní výlučnosti.

Modrý boj se Středočechy

Málem jako nadávka zní slovo Středočeši v hlavním městě i z úst některých politiků. Míněni jsou středočeští motoristé, zvláště ti, kteří do metropole přijíždějí autem za prací. Parkujícími vozidly prý zabírají místa místním zvláště v lokalitách, kde se dobře přestupuje na metro nebo do tramvají. Právě zajištěním dostatku parkovacích míst pro rezidenty vládcové Prahy zdůvodňovali a zdůvodňují zavádění a rozšiřování takzvaných modrých zón.

Jejich posláním prý není vybírat od Pražanů daň za vlastnictví auta (jak se – zvláště v minulosti, než si na stav věcí tak nějak zvykli – někteří se durdili kvůli tomu, že si musí na úřadě vyřídit povolení pro parkování na vyhrazených místech, což je spjato i s placením ročního poplatku), ale na úkor návštěvníků uvolnit parkovací místa pro místní. Nicméně – i na modrých zónách nyní mají Středočeši možnost auto legálně odstavit. Ano – za peníze.

Vyhrazené zóny se šíří

Postupné zavádění modrých zón skutečně spoustu středočeských řidičů přimělo změnit parkovací návyky a najít si v metropoli jiné oblíbené ulice. Modré pruhy se je ale snaží dostihnout i tam. Naposledy se to stalo v říjnu v části Střížkova na Praze 8, v červenci se zapojila Praha 4. Již zanedlouho se dále zkomplikuje především příjezd do metropole od severu a západu. Zóny placeného stání se rozšíří do dalších oblastí v Praze 5 a 6. Vysvětlení zní: většinou jde o lokality sousedící s dosavadními zónami, do nichž se problém s parkováním přesunul. Mluvčí radnice Prahy 5 Jakub Večerka hovoří o vzniku „přelivových pásem parkujících vozidel“.

Od 3. prosince tak skončí bezplatné parkování v západní části Kobylis, několika oblastí u Plzeňské ulice, Hřebenek a Malvazinek. Sedm lokalit na území Prahy 6 se pak ke zpoplatněnému území připojí o týden později. Mluvčí tamější radnice Ondřej Šrámek potvrzuje, že rozšířené zóny skutečně budou platit až od 10. prosince, i když se čáry na vozovce už malují. „Do té doby je možné i na nových, takto vyznačených místech, stát bez omezení,“ uvedl Šrámek.

Nejde navíc o poslední „zmodrání“ šesté městské části. Bývalí zastupitelé totiž odhlasovali, že chtějí zpoplatnit parkování na celém území Prahy 6. Důvod? Především prý právě parkování Středočechů, kteří dále pokračují do zaměstnání městskou hromadnou dopravou. A pak také lidé, kteří nechtějí platit za parkování na letišti – a auta nechávají v ulicích. Zájem o vznik zón navíc projevila i Praha 9 – v Libni a ve Vysočanech. S tím, že problémy s parkováním jsou tam od doby, co zóny zavedla osmička.

Chybí desetitisíce míst P+R

Odborníci z Českého vysokého učení technického spočítali, že v pracovní den průměrně vjede do hlavního města 318 500 aut – přičemž 75 tisíc vozů dojíždí pravidelně. K mání je přitom pouze 3500 stání na záchytných parkovištích P+R. Žalostně málo, plyne ze slov Josefa Kocourka, jednoho z autorů studie ČVUT a Uberu. „Z praxe ze zahraničí víme, že optimálně mají P+R parkoviště pokrýt třicet až padesát procent vozů přijíždějících do měst,“ upozornil Kocourek.

Jak je to parkováním na pražských zónách placeného stání

- Praha sjednotila parkovací zóny do tří barev – modré (pro rezidenty), fialové (smíšené parkování) a oranžové (pro návštěvníky). Už neplatí, že na modré zóně nemůžete zaparkovat, pokud nejste rezident. Musíte si však parkování zaplatit v parkovacích hodinách či on-line.

- Na modrých zónách jsou ceny za parkování vyšší, je tedy vhodnější a levnější zaparkovat na fialové či oranžové. Ve večerních a nočních hodinách je na fialových a oranžových zónách parkování zdarma pro všechny. U modrých se to liší v jednotlivých městských částech: na Praze 1 či Praze 7 se i v noci na modré platí, zdarma ale na nich můžete parkovat v Praze 5, 6 či 8. Je ale třeba sledovat dopravní značky a jejich dodatkové tabulky; v některých ulicích se pravidla mohou lišit. Totéž platí také pro parkování zdarma o víkendech.

- V pražských parkovacích automatech je možno platit nejen mincemi. V nových parkomatech (kterých je v placených zónách už většina) můžete platit také platební kartou. Lze také zaplatit on-line přes mobil. Není k tomu třeba stahovat žádnou aplikaci – stačí na www.mpla.cz vyplnit registrační značku auta a číslo parkovací zóny z dopravní značky.



Zdroj: Barbora Lišková, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, www.parkujvklidu.cz