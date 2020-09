Málokdo z nich však je na kandidátce zařazen tak vysoko, aby byl v případě úspěchu strany automaticky na volitelném místě. Je to však možné ovlivnit – takzvaným kroužkováním.

Nejmladší nezůstali stranou

Vůbec nejmladší kandidátkou vstupující do aktuálního volebního klání je 18letá studentka z Trhových Dušníků na Příbramsku. Na kandidátní listině s označením Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty figuruje na 55 příčce. Mezi trojicí 19letých najdeme vedle dvou dalších jmen z téže kandidátky ještě Ondřeje Michálka v barvách Trikolóry. Dvacetiletí jsou na kandidátkách zastoupeni čtyřmi lidmi, dvěma z ODA a po jednom z ODS a Trikolóry.

Na prstech jedné ruky by šlo spočítat ještě 21leté: jsou čtyři a hájí barvy Pirátů, Rozumných, Svobodných a společné kandidátky TOP 09, Hlasu a Zelených. Dvaadvacetiletých kandidátů je pak šest, o rok starších sedm, 24letých opět čtveřice – a zkušenosti ze čtvrtstoletí svého života může v rámci krajského volebního klání ve středních Čechách nabídnout jedenáct 25letých.

Kdo má šanci na zvolení?

Celkově nejmladší tým vysílají v kraji do volebního klání Piráti; následují ODA, TOP 09 s Hlasem a Zelenými a pak ODS. Přítomnost mladých na kandidátkách je však jedna věc – a jejich možnost dostat se skutečně mezi zastupitele věcí druhou. A to i v případě, že strana, hnutí či koalice, jejíž barvy reprezentují, ve volebním soupeření uspěje a získá dost hlasů na to, aby její reprezentanti mohli po následující čtyři roky promlouvat do dění v kraji z pozice zastupitelů (a třeba i radních, když to klapne v rámci povolebních vyjednávání). Pro získání mandátu je totiž zásadní i pozice na kandidátní listině. Čím výš, tím větší šance.

Pro větší část kandidátů pod třicet let se naděje z tohoto pohledu jako obzvlášť vysoké zrovna nejeví. Nejvýše z nich Deník zaznamenal Janu Skopalíkovou (27) na druhém místě kandidátky Pirátů a Daniela Netušila (28) na čtvrté pozici téže kandidátky. Sedmou a osmou pozici dostali v uskupení TOP 09, Hlasu a Zelených Jakub Červenka (26) a Vojtěch Vais (27). Devátou příčku pak získal Milan Zelený (22) opět u Pirátů – a jako desátý jde do voleb Zdeněk Syrový (26) v týmu ODA. I do pořadí však mohou voliči promluvit. Dá se ovlivnit zmiňovaným kroužkováním, kdy voliči mohou označením čísla kandidáta upřednostnit až čtyři své favority. Pouze však v rámci jedné vybrané kandidátky; nelze to tedy udělat napříč politickými stranami.

Mimochodem – v rámci celé republiky se kandidaturou krajských volbách uchází o post zastupitele celkem 9725 lidí. Z nich k „mladým“, tedy ve věku mezi 18 a 29 lety, patří osm a půl procenta: 823. V rámci středních Čech jsou mladí skoro „o procento“ aktivnější: jejich podíl dosahuje 9,35 procenta, když v uvedeném věkovém intervalu kandiduje celkem 63 mužů a 17 žen. V kraji jich tedy je rovných osm desítek.

Průměrný věk na kandidátních listinách

Kandidátka Průměr Muži Ženy DSZ – Za práva zvířat 50,71 41,00 52,33 STAN 50,96 50,61 52,46 SPD 49,73 49,47 50,33 Piráti 37,61 36,79 40,00 Moravané 41,00 0,00 41,00 ODS 43,44 42,95 47,25 DSSS 52,56 54,36 49,25 ČSSD 50,61 50,83 49,58 TOP 09 + Hlas + Zelení 43,41 42,83 45,24 ANO 51,03 50,43 53,36 KSČM 52,67 52,58 53,18 Volte Pravý Blok 57,00 57,00 0,00 ODA 41,90 40,95 43,10 Trikolóra 47,68 47,66 47,86 Svobodní 46,31 46,84 43,43 Rozumní 48,97 50,93 46,04 Všechny kandidátky 47,30 47,31 47,30

Zdroj: Český statistický úřad prostřednictvím www.volby.cz