Střední Čechy – Na stanici pražského metra Pankrác se zřejmě v úterý 18. června ráno sejde řada starostů z různých koutů středních Čech. Stovky jsou jich totiž očekávány v těsném sousedství – v objektu Cubex Centra. Středočeské hejtmanství tam pořádá v pořadí již páté setkání vedení kraje s představiteli obcí a měst – přičemž jako hosté vystoupí i čtyři členové vlády.

Pražské metro. Ilustrační foto.

Vedle premiéra Andreje Babiše (ANO), který se objevil už na minulém setkání – a mimo jiné zástupce měst i obcí vyzýval, aby neváhali využívat státní dotace na budování sociálního bydlení – tentokrát mají promluvit ještě ministr zemědělství Richard Brabec (ANO) a dále šéfové resortů pro místní rozvoj Klára Dostálová i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO). Pohovořit by měli ke starostům, ale i se starosty. Pozvánka slibuje, že představitelé radnic nejen dostanou příležitost vyslechnout jejich doporučení, jak v regionech využívat dotační programy nabízené státem, ale také jim budou moci položit konkrétní dotazy. Deník nicméně už předem zaznamenal výhrady, že hosté jsou stranicky vyhraněni příliš jednostranně – a někteří ze starostů se chystají dát svou neúčastí najevo nesouhlas s Babišovou politikou i s jeho působením na postu předsedy vlády. To, že se regionální politici, kteří se řadí do řad opozice, rozhodli pro neúčast, přitom už bylo možno pozorovat na minulých setkáních se starosty.