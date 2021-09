Nové volby v obcích, kde počet členů zastupitelstva klesl pod zákonem stanovenou mez pěti osob, vyhlásil na sobotu ministr vnitra Jan Hamáček ve 14 místech z celé republiky. Včetně pětice ve středních Čechách. K urnám však voliči zamířili pouze ve čtyřech z nich: v obcích Kobylnice v okrese Kutná Hora, Kolešov na Rakovnicku, Mohelnice nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Pletený Újezd na Kladensku. Volby se měly konat ještě v obci Petrovice I na Kutnohorsku, tam však nikdo nekandidoval. Jinde se o hlasy voličů vesměs ucházela sdružení nezávislých kandidátů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Jestliže v celorepublikovém průměru přišly nové složení svých zastupitelstev vybírat zhruba tři pětiny voličů, vysoce nadprůměrnou účast zaznamenala kolešovská volební komise: 83,78 procenta – když ze 111 voličů jich přišlo odevzdat hlas 93. Zřejmě svou roli sehrál fakt, že občané mohli vybírat ze dvou kandidátních listin. A na výběr měli lidé i v rámci jednotlivých kandidátek: do sedmičlenného zastupitelstva nominovala obě uskupení po devíti kandidátech. Úspěšnější bylo sdružení Společně s občany se ziskem čtyř mandátů; Patrioti pro Kolešov budou mít tři hlasy. V čistě mužské sestavě zastupitelstva se sejdou pánové ve věku od 42 do 68 let.