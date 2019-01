Milionem chce kraj pročistit vodu v Orlíku

Střední Čechy - Sebrat sinicím potravu - a tím přispět ke zlepšení kvality vody v oblíbené koupací oblasti na Orlíku. To je společným cílem hejtmanství ve středních a jižních Čechách. Oba kraje chtějí usilovat o snížení přísunu fosforu na společné hranici. Jak na to, by měla napovědět studie, na jejíhož zhotovitele vyhlásí výběrové řízení Jihočeský kraj.

Vodní dílo Orlík 3.9. 2015. | Foto: Karel Hutr

Středočeši jsou ji připraveni podpořit finančně: krajští radní v pondělí doporučili zastupitelům, aby odsouhlasili příspěvek ve výši jednoho milionu korun. Závěry mají být k dispozici v květnu 2020. To, že zkušenost již ukázala, že ke zlepšení stavu nestačí doplnit technologií pro zachytávání fosforu čistírny odpadních vod v okolí přehradní nádrže, řekla Deníku jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). Podle jejích slov jsou nutná opatření i v oblastech daleko proti proudu Vltavy – a to mnohem rozsáhlejší. Jak velké plány se nyní chystají, naznačila v pondělí středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Cílem studie bude navrhnout opatření, která umožní snížit přísun fosforu do orlické nádrže o dvě třetiny – tedy o 117 tun ročně,“ konstatovala. Povodí prozradí zastupitelům, jak chce vylepšit Orlík Přečíst článek › Náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), jenž má na starosti životní prostředí a zemědělství, uvedl, že v plánu je snížit roční příliv fosforu do Orlíku ze současných 192 tun na 75 tun. „K přísunu fosforu do nádrže dochází z komunálních odpadních vod, rybničního hospodaření, ze zemědělského hospodaření, a to jak v oblasti živočišné, tak i rostlinné výroby – a dalších dosud neidentifikovaných zdrojů,“ naznačil, kam zacílit nápravná opatření. S jejich uplatňováním se pak počítá v horizontu 10 až 15 let. Současně mají podle Peterových slov přispět k zadržování vody v krajině a pomoci k ochraně proti povodním a proti erozi. Milionem chce kraj pročistit vodu v Orlíku Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský