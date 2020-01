Miliardy chystaného úvěru by kraj mohl splácet až čtvrt století

Do finále spějí přípravy středočeského hejtmanství na získání úvěru od Evropské investiční banky (EIB), o čemž se intenzivně jedná od poloviny listopadu. Ve středu o tom informoval krajský úřad s tím, že tyto peníze by měly být hodně vidět v následujících třech až čtyřech letech. Umožní totiž spolufinancovat investiční projekty v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociální péče a školství – a to skutečně velké akce.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek