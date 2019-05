Jednají o tom představitelé města s radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí Anetou Heřmanovou (ČSSD). Nové oddělení má být vybudováno v Olbrachtově ulici: u areálu Domu seniorů Mladá Boleslav.

Aktuálně se vybírá projektant přístavby, nicméně předběžné plány hovoří už o konkrétních termínech: stavba za desítky milionů korun by mohla začít v příštím roce – a zahájení provozu se předpokládá v roce 2024. „Město by mělo zajistit investici, kraj by pak mohl zařadit domov se zvláštním režimem do sítě svých zařízení a podílet se na financování provozních nákladů,“ přiblížila Heřmanová představy o spolupráci. Město bude na ministerstvu práce a sociálních věcí žádat o poskytnutí dotace.

Přístavba by změnila charakter nynějšího komplexu zahrnujícího jak dům seniorů (se vchodem z Olbrachtovy ulice), tak dům s pečovatelskou službou (jehož adresou je Havlíčkova). Celý areál patří městu, provozovatelé obou služeb jsou různí. O fungování pečovatelského domu se stará město prostřednictvím Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, dům seniorů provozuje Středočeský kraj. Tyto instituce fungují v samostatných budovách – přičemž změny se má dočkat jednopatrový objet, který je spojuje. Prostory pro domov se zvláštním režimem by měly vzniknout přebudováním prvního patra a nástavbou dalších dvou podlaží. Záměr počítá také s půdní nástavbou nad současnou terasou, jež by mohla sloužit například k ubytování personálu.