Na území někdejšího vojenského prostoru Milovice-Mladá, který v roce 1991 opustili příslušníci „dočasně“ tam pobývající sovětské armády, si hejtmanka představuje vznik „chytrého“ města budoucnosti a současně zábavního parku. Tedy přesněji: volnočasového areálu, kde by mohla pokračovat tradice hudebního festivalu Votvírák a pořádaly by se i další akce podobného charakteru.

Takové využití území si alespoň hejtmanka představuje poté, co se podaří dospět k finančnímu vyrovnání kraje s někdejším nájemcem pozemků v oblasti někdejšího letiště Boží Dar, společností Mladá RP. Věří, že částku, kterou má kraj zaplatit za bourání dále nevyužitelných budov zbylých po Sovětech, se podaří schválit na lednovém zasedání krajského zastupitelstva (kolem sumy vycházející z výpočtu znalce svedli na sklonku listopadu středočeští zastupitelé velkou debatu; nyní se dělají další posudky). A pak už by jednání o budoucích velkých plánech nemělo nic stát v cestě.

Z analýzy k budoucím možnostem využití tohoto území, jejíž vypracování hejtmanství zadalo, vyplynulo pět alternativ: město budoucnosti, charterové letiště, logistické centrum, zábavní park a rozšíření ploch rezervace udržované pastvou divokých koní a dalších velkých kopytníků. Krajští radní se přiklánějí ke dvěma z těchto variant: jsou pro chytré město plus zábavní park. O logistické centrum zájem nemají – a už vůbec nestojí o budování letiště. „Charterové letiště rada kraje nemá v úmyslu dělat vůbec; ani v této lokalitě ani jinde,“ zdůraznila Jermanová. S tím, že pokud ve středních Čechách vznikne, nebude to z iniciativy kraje.

Město budoucnosti s fungováním založeným na inovacích a využívání nových technologií, jehož plány spřádá Středočeské inovační centrum, označila hejtmanka za „velmi zajímavou vizi“. Na zelené louce by mělo vzniknout nové supermoderní město pro 10 – 15 tisíc lidí, přičemž se počítá s tím, že do jeho fungování by se zapojovali i obyvatelé sousedních Milovic. Ve městě technologií by prý mělo být i vysokoškolské zařízení – přičemž jako jistou inspiraci Jermanová připomíná město Limerick na západě Irské republiky. A hejtmanka v této věci nezastírá evropské ambice. „Podobnému projektu se chce věnovat prezident Francie Emmanuel Macron, Maďaři něco podobného připravují také – a já věřím, že my bychom mohli být první,“ míní, že by se dalo ukázat světu, co střední Čechy dokážou. Vytvořit město nových technologií, kde vznikají ty ještě novější. Město s vývojovými středisky produkujícími inovace…

K poznámce Deníku, zda by nebylo rozumné držet se víc při zemi – což se ukazuje třeba právě nyní, kdy napadení počítačové sítě virem ochromilo elektroniku v benešovské nemocnici a předvedlo tak zranitelnost technologických vychytávek – má hejtmanka jasný názor: nebylo. Už žijeme v digitálním světě. „Nevyhodíme přece mobily, tablety, chytré televize; stále také sílí volání po digitalizaci státní správy,“ konstatovala. Má za to, že tento obrovský projekt by se mohl začít podrobněji rýsovat „nikoli v řádu desítek let, ale během desítky“.