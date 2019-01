Placení za parkování nebo jízdu městskou hromadnou dopravou prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu je v mnoha městech ještě hudbou budoucnosti. Ve velkých aglomeracích už přitom takzvané smart city technologie s úspěchem fungují. Dostat by se ale brzy měly i do měst na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku, která uvažují zejména o využití chytrých řešení v oblasti dopravy. A to především při parkování.

Řidiči, kteří parkují v centru Mělníka, možná budou mít šanci za parkování zaplatit přímo z aplikace v mobilním telefonu, kde se dozvědí i o počtu volných míst. Systém placeného parkování má totiž podle místostarosty města Petra Volfa začít fungovat v rámci aplikace InCity, kterou město využívá jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. „Bylo by to určitě výhodnější než systém Pango, který v Mělníku krátkou dobu fungoval," míní mělnický místostarosta a připomíná, že šanci v městě ležícím nad soutokem Labe s Vltavou zřejmě dostane i další novinka ze světa chytrých technologií. „Rádi bychom využili nabídku takzvaných chytrých laviček, které fungují na solární energii, nabízejí wi-fi hotspot a mají v sobě například i nabíječku mobilních zařízení," připomíná Petr Volf, podle něhož by se první zkušební lavička mohla objevit na náměstí Míru.

Smart city technologie možná využijí i Neratovice, které se podle starostky města Lenky Mrzílkové chystají na komplexní úpravu systému parkování. A s firmou, která zajišťuje chytré parkování jednají i v Kralupech nad Vltavou. „Jsou to jistě zajímavé systémy, ale jejich zavádění je složité jak technologicky, tak finančně," myslí si kralupský místostarosta Libor Lesák.

Poměrně paradoxní je stav v Mladé Boleslavi. Ačkoliv ve městě sídlí automobilka, která je moderními technologiemi proslulá, ve městě samotném je zatím vše ve stádiu plánování. Podle předsedy Výboru pro partnerství se Škoda Auto Robina Povšíka jde však o téma, které je v tuto chvíli mimořádně aktuální. „Ve spolupráci s ČVUT jsme zahájili práce na komplexní studii takzvaného chytrého města. Výsledkem dokumentu, který kompletně financuje automobilka, bude popis příležitostí využití nových technologií pro zlepšení života v Boleslavi. Představit bychom ho chtěli na jaře letošního roku," řekl předseda Povšík.

Velký krok v tomto ohledu město podle náměstka primátora Jiřího Boušky udělá v souvislosti s plánovaným parkovacím systémem, který by měl být zcela v režii smart city a vedení města ho plánuje spustit letos v létě. „Předpokládáme, že budeme využívat monitorovací vůz s kamerami, který bude jezdit ulicemi města a snímat espézetky aut. Vůz monitoruje i dopravní značení a další věci," upřesnil. Pomocí chytrých aplikací tak bude možné nejen zaplatit či prodloužit parkování, ale třeba také najít volné místo.

V Nymburce jde zatím o úvahy

Zavádění chytrých technologií je v plenkách i v městech na Nymbursku. O smart city výhodách uvažují v Nymburce, Poděbradech nebo Lysé nad Labem. Lázeňské město chce podle vedoucí kanceláře starosty Lenky Hotovcové využít tuto novou technologii k parkování. „Prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu by bylo možné například zjistit, kde je volné parkovací místo a uhradit parkovné. V tuto chvíli město obdrželo dvě nabídky, které budou následně vyhodnoceny a případně zavedeny," sdělila Lenka Hotovcová.

Stejně tak Nymburk začíná o chytrých technologiích uvažovat. Podle starosty Pavla Fojtíka jde ale zatím jen o úvahy. „Přemýšlíme o tom také v rámci chytrého parkování. Příští týden máme schůzku s firmou, která tyto technologie nabízí," řekl Fojtík s tím, že využití smart city výhod například pro chytré nakládání s odpady by bylo pro město hodně nákladné. „Uvažovali jsme do budoucna o využití například pro podzemní kontejnery, kam by se dal čip, který by upozornil na to, že je kontejner plný. Předpokládané náklady na takovou věc jsou ale jeden a půl milionu," uvažuje nymburský starosta.

V Lysé nad Labem už dopředu mají jasno, že u nového parkoviště, které má vyrůst u vlakového nádraží, budou lidé už moci pomocí mobilu zjistit, zda jsou volná parkovací místa.

