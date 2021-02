Města a vesnice ve Středočeském kraji však na rozdíl od loňského roku většinou už nejsou plošnými dárci dezinfekce ani ochranných pomůcek. Nyní radnice dodávají materiál především ohroženým skupinám a do svých sociálních zařízení.

„Žádnou hromadnou distribuci pro veřejnost v tuto chvíli neděláme. Oproti loňským jarním měsícům je zcela jiná situace v dostupnosti i přístupu k ochranným a dezinfekčním prostředkům," uvedla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Největší město ve středních Čechách ale počítá i s krizovou variantou, která by situaci mohla změnit. „Něco jiného by bylo, pokud by na Kladně byl výjimečný stav, jako je například v Chebu, Sokolově nebo v Trutnově, kde je mnohem vážnější situace, i stát může v tomto případě rozhodnout o distribuci pomůcek ze státních zásob," vysvětlila Růžková, podle které bude záležet na epidemické situaci v regionu.

Není ani poptávka

Ani Benešov žádnou distribuci ochranných pomůcek nebo dezinfekce v současné době nezajišťuje. Neeviduje ani žádnou poptávku ze strany místních lidí. „Pomáhali jsme loni na jaře, kdy se lidé k dezinfekci nebo rouškám vůbec nemohli dostat kvůli jejich nedostatku nebo byly tyto věci na trhu předražené," poznamenala tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva a připomněla, že nyní jsou ochranné prostředky a pomůcky běžně dostupné.

Z Benešova a Kladna zní shodné vysvětlení, proč už radnice plošně nedistribuují ochranné pomůcky. Za rok s covidem totiž původní nedostatek roušek, respirátorů nebo dezinfekce vyřešily soukromé firmy a v občasných slevových akcích se dají nakupovat dokonce i v supermarketech.

Tento důvod potvrzují i další středočeské radnice. „Ze strany obyvatel Kutné Hory jsme nezaznamenali takové požadavky. Ochranné pomůcky a dezinfekce už lze běžně zakoupit. Na rozdíl od situace na začátku pandemie před rokem, kdy dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce byl problém. Tehdy také město nabízelo roušky zdarma, například prostřednictvím takzvaných rouškovníků, a stejně tak i dezinfekci,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová.

Po opadnutí zájmu místních lidí přestali s plošným rozdáváním i v Mladé Boleslavi. Město zajistilo alespoň stojany s dezinfekcí, které jsou k dispozici v některých ulicích nebo ve školách.

Přes tisíc litrů dezinfekce si do konce loňského listopadu vyzvedli lidé v Berouně. K výdejním místům na radnici a v knihovně si hned v prvních dvou dnech tehdy přišlo dvanáct set občanů. Respirátorů tam od jara do podzimu minulého roku rozdali skoro pětatřicet tisíc kusů. „Nyní vzhledem k dostatku ochranných a dezinfekčních prostředků na trhu už není mezi občany o dezinfekci tak velký zájem jako na jaře,“ řekla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. „Náklady na krizová opatření v minulém roce přesáhly dva a půl milionu korun,“ dodala.

Pro ohrožené skupiny

Radnice se tak nyní soustředí především na zajištění respirátorů pro ohrožené skupiny. Kolín podle mluvčí radnice Šárky Hrubé zajistil na konci loňského roku distribuci respirátorů FFP2 ze zásob ministerstva pro devětaosmdesát škol a školských zařízení v regionu, celkem šlo o bezmála třiadvacet tisíc kusů. „Následně pak bylo vydáno dvaceti poskytovatelům sociálních služeb dalších téměř pětatřicet tisíc kusů,“ upřesnila Hrubá.

Od loňského září je podle jejích slov dále zajištěno nouzové zásobování pro mateřské a základní školy – do této chvíle bylo vydáno 2080 litrů dezinfekce a 720 respirátorů FFP2. Další stovky respirátorů a ochranných obleků dostali poskytovatelé sociálních služeb a sto dvacet respirátorů získali dobrovolníci Linky pomoci.

Nymburk vydal v loňském roce v rámci boje s koronavirem zhruba 620 tisíc korun. „Šlo zejména o nákup ochranných prostředků, například roušek nebo rukavic, ale také o nákup dezinfekce a obalových prostředků a teploměrů nebo IT služby,“ uvedla mluvčí nymburské radnice Pavla Kukalová. Ochranné pomůcky a dezinfekce jsou podle ní nakupovány průběžně i v tomto roce.

V distribuci dezinfekce všem zájemcům nyní pokračují i některá menší města a vesnice ve Středočeském kraji. Například ve Veltrusech na Mělnicku jsou lidé zvyklí chodit do místní hasičárny. Naposledy tam místním dávali dezinfekci na začátku února.