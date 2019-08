Pokladny byly historicky umístěny daleko od odjezdové haly a současně hlavní přístupové cesty ze stanice metra a od tramvají v Havlíčkově ulici.

„Proto jsme je v rámci rekonstrukce budovy přesunuli, odbavení bude rychlé a pohodlné,“ uvedl Radek Dvořák, místopředseda představenstva Českých drah. S okénkem do chodby funguje noční vnitrostátní pokladna. Součástí nových pokladen jsou také odjezdové monitory a dotykové elektronické informační panely.

Směrem k Hybernské ulici teď začnou dráhy budovat čekárnu a úschovnu zavazadel. „Velkou investici aktuálně chystáme směrem ke vstupu do metra. Opravíme malou secesní sloupovou dvoranu v přízemí a v patrech budou nocležny pro naše zaměstnance a kanceláře. Předpokládaná cena této etapy je kolem 100 milionů korun,“ doplnil Dvořák.

Modernizace prostor výpravních budov probíhá v režii ČD a společnosti Penta Real Estate, která do projektu vstoupila v roce 2011. Ten zahrnuje nejen obnovu historického nádraží, ale také následnou výstavbu nové čtvrti na vysloužilých drážních pozemcích a zpřístupnění této části pražského centra veřejnosti. „Rekonstrukce je prvním krokem k tomu, aby Masarykovo nádraží neznali jen cestující, ale aby prostory ožily službami i pro obyvatele z okolí. V další fázi se vrátí život také na zanedbané pozemky směrem k magistrále,“ zdůraznil Petr Palička, ředitel Penta Real Estate.

V minulých letech už Penta opravila zastřešení odjezdové haly a skleněné průčelí do Havlíčkovy ulice, proměnou prošlo technické zázemí, žulová podlaha v hale, vznikly nové toalety a postupně se otevírají další obchody. „V příštím roce vrátíme velkou restauraci do prostor, které na dlouhou dobu zabralo casino. Zároveň do ní obnovíme přístup z Hybernské ulice, jako tomu bylo za první republiky. V budově podél Hybernské otevřeme do dvou let další obchody,“ popisuje Pavel Streblov, ředitel komerční výstavby Penta Real Estate.

Celkové náklady na rekonstrukci Masarykova nádraží do roku 2021 přesáhnou čtvrt miliardy korun.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.