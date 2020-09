Můžu veřejnost ujistit, že rozpočet Středočeského kraje je v naprosto skvělé kondici. To je věta, jíž na čtvrtečním jednání krajských zastupitelů reagoval náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) na slova Tomáše Havlíčka z opoziční ODS, který se dotazoval na aktuální finanční kondici kraje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Havlíček upozornil, že podle jeho informací krajský úřad neoficiálně žádá dodavatele o to, aby s platbami kraji posečkali až do příštího roku – a také řada obcí prý stále čeká na dotace z programu obnovy venkova. Požadoval proto zařadit to programu jednání nový bod, v jehož rámci zazní podrobnější informace. Uspěl, když jeho požadavek podpořil i Kovács. „V diskusi rád odpovím na všechny vaše dotazy,“ obrátil se náměstek hejtmanky k opozici.