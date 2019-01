Benešovsko - Jsme národem slavičů? Podle státního svátku 17. listopadu a přístupu radnic na českém venkově s určitostí lze říci, že nikoliv. Den boje za svobodu a demokracii si na Benešovsku tři oslovené radnice připomenou tradičně - povinným vyvěšením státní vlajky České republiky.

Vlasta Chromá hovoří v listopadu 1989 na benešovském Vítězném náměstí. | Foto: Archiv Vlasty Chromé

„Výročí listopadu si připomeneme prací a vyvěšením vlajky. Přesto je tu dobu potřeba připomínat, i když je jasné, že velké oslavy takovou událost spíš porfanují. Ale 17. listopad si tohle nezaslouží," řekl Petr Hostek, starosta Benešova.

Také ve Vlašimi pověsí pouze prapor. Nějaké větší oslavy si lídři radnice nechávají až na rok 2019. „Uvidíme, jak to v tu dobu bude," poznamenal včera Luděk Jeništa.

Ani v Týnci nad Sázavou žádné oficiální připomínání listopadu 1989 nechytají. „Kromě vyvěšení vlajky si událost připomeneme na webu," potvrdil starosta města Martin Kadrnožka.

To pane, sa tak dobre počúva

Petr Hostek v listopadu roku 1989 sloužil jako profesionální voják u tankového pluku ve Vyškově. „Zažil jsem tam postoj jednoho z nejpokrokovějších velitelů," vzpomíná na revoluční období současný starosta Benešova.

„Jednotky tehdy byly vyvedeny do prostoru, aby vojáci nemohli sledovat televizi a události v Praze. Jenže náš velitel pluku Vojtěch Tóth nám právě to umožnil, takže jsme viděli například i svatořečení Anežky České," vybavuje si starosta Benešova detaily tehdejšího programu Československé televize. „Tóth byl člověk, který velmi fandil změnám," řekl Petr Hostek.

Potvrzuje ale také to, že informace měli nejen vyškovští vojáci, ale i obyvatelé moravského města přece jen hodně filtrované. Přestaly tam totiž chodit noviny. Do Vyškova, stejně jako do dalších měst ale tehdy právě kvůli tomu mířily skupiny herců z Prahy s letáky a tiskovinami a čerstvé zprávy se přece jen dostaly i tam.

„Asi týden po 17. listopadu jsem přišel za velitelem pluku a nahlásil jsem se mu nikoliv tehdy stále ještě platným oslovením - soudruhu podplukovníku, ale jen pane podplukovníku. Přítomný politruk se málem zakousl do stolu. Velitel mi řekl, ať si to ještě jednou zopakuji. Tak jsem to zopakoval a na můj pozdější dotaz, proč mě vyhodil z kanceláře a musel jsem se znovu přihlásit, se jen podíval na politruka a řekl: „Lebo sa to pane sakra dobre počúva."

Musel jsem tam u toho být

Luděk Jeništa, starosta Vlašimi a senátor, v listopadu roku 1989 učil na Základní škole ve Vlašimi prvňáčky. Ale v Praze nemohl alespoň jeden revoluční den chybět.

„Řekl jsem si, že tam u toho musím být, protože už to zřejmě nikdy nezažiji. Jel jsem na Václavák s kamarádem a na tu dobu a atmosféru nikdy nezapomenu. Plné náměstí lidí, zvonění klíči," uvedl starosta Vlašimi.

Stávkou jsme šokovali učitelku

Starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka prožil listopad roku 1989 jako student třetího ročníku břeclavské průmyslovky. „Jako většina spolužáků jsme vyběhli na náměstí a zvonili klíči," řekl týnecký starosta.

„Pamatuji si ale také, jak jsme šokovali naši češtinářku, když jsme se v rámci vyhlášené generální stávky odmítli učit. Tvářila se hodně uraženě, že jsme si dovolili stávkovat," dodal Martin Kadrnožka.

