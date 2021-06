Jak vysvětlil ředitel Památníku Lidice (PL) Eduard Stehlík, organizace akce je velmi náročná. Připravuje se zhruba pět měsíců dopředu, takže není možné reagovat na některé změny ze dne na den. „Po pečlivém zvážení všech okolností a po konzultaci s vedením obce Lidice jsme se rozhodli uskutečnit akci v omezeném rozsahu,“ sdělil ředitel.

Ticho a úcta

V sobotu mezi desátou a jedenáctou hodinou proběhne položení věnců nejvyšších ústavních činitelů ke společnému hrobu lidických mužů a od dvanácté hodiny až do večera mohou lidé chodit na pietní území individuálně. „Máme potvrzenu také celou řadu velvyslanců. Na vše bude dohlížet armáda. Jde o to, abychom dodrželi hygienická opatření a potřebné rozestupy,“ vysvětlil ředitel PL.

Jak potvrzují Stehlík, starostka Lidic Veronika Kellerová i pamětníci, pietní akce v menším měřítku je pro místní příjemnější a vloni ji vnímali jako nejlepší za poslední roky.

Také letos bude vzpomínka prostá projevů. „Dle mého názoru nejsou zapotřebí. Lidé, kteří do Lidic přijíždějí, vědí, co hrozného se zde stalo, a nemají důvod se to dozvídat prostřednictvím projevů. Bohužel osobně pamatuji doby, kdy v Lidicích zaznívaly projevy, které tu neměly co dělat. K uctění památky sluší spíše ticho a úcta,“ dodal Stehlík. Zazní proto jen kratičká modlitba a poděkování.

Děkovný koncert

V předvečer piety nebude ani letos chybět velký Děkovný koncert pro Lidice. Po dohodě s Ústřední hudbou Armády ČR se ho zúčastní celý orchestr – sedmdesát hudebníků. Jako sólisté vystoupí zpěvačka Dasha, Jan Smigmator a Lucie Silkenová. Součástí programu koncertu, který začíná ve 20.30 hodin, bude čtení jmen zavražděných lidických dětí a chybět nebudou ani Světla z oken lidických domů.

„Rádi bychom navázali na loňskou iniciativu paní starostky a obce Lidice, kdy svíčky rozsvěceli občané Lidic, kteří měli v původních domech své předky, anebo se rozhodli domy, které nemají v Lidicích pokračovatele, adoptovat a svíčky na jejich místě zapálit,“ řekl Stehlík.

Už ve čtvrtek 10. června je na programu pietní akt v kladenském gymnáziu u sochy Lidické matky. „Poslední žijící lidická žena Jaroslava Skleničková (95) se vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu stejně jako vloni piety bohužel nezúčastní,“ uzavřel Stehlík.

Program pietního aktu a kladení květinových darů:



9:00 – 9:30 Příjezd hostů

9:45 Přesun ke společnému hrobu lidických mužů

10:00 Večerka

10:05 Kladení květinových darů přeživšími a zástupci obce Lidice

10:07 Prezident ČR

10:09 Senát Parlamentu ČR

10:11 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

10:13 Vláda ČR

10:15 Ministerstvo kultury ČR

10:17 Středočeský kraj

10:18 Modlitbu za oběti lidické tragédie pronese P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph. D., O.Cr.