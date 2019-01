Střední Čechy - Lidé dávají vale Praze a stěhují se do okresů ve středních Čechách. Dokládají to data statistiků; za roky 2005 - 2017 se z Prahy vystěhovalo 281 886 lidí, do středních Čech se za stejné období přistěhovalo 301 904 lidí. Do jiných krajů České republiky směřovalo lidí podstatně méně.

O Středočeský kraj je tak mezi lidmi zájem: v letech 2005 – 2017 je saldo stěhování v plusu, a to dost výrazném. Když se přistěhovaní odečtou od odstěhovaných, zůstává výsledek 130 272 přistěhovaných.



Trend to je poměrně konzistentní v posledních letech. V roce 2017 to bylo 8317 lidí, v roce 2016 o něco méně: 7684. V roce 2015 to bylo 8126. Největší hodnota salda stěhování nastala pro střední Čechy v roce 2008, kdy byla na úrovni 15 012 – to znamená 28 552 přistěhovalých.



Data statistiků hovoří o tom, kam se nejvíce lidí stěhovalo z Prahy. Vede Praha-východ (56 387 lidí), následuje Praha-západ (50 596 lidí), poté Kladno (14 114), Mělník (13 219) a Beroun (11 422). Další okresy se pohybují pod hranicí 10 tisíc lidí. Nejméně se Pražané stěhují ve Středočeském kraji do Rakovníka – zamířilo tam pouze 3125 lidí.

Lidé se stěhují jak v rámci kraje, tak naopak do Prahy. To je třeba případ Kladna – v letech 2005-2017 zamířilo zhruba 8,6 tisíce lidí do Prahy, dalších asi 2,8 tisíce do Rakovníka. Kutnohořané vyráželi do Prahy ve zhruba 2,9 tisíce případech, 2,2 tisíce lidí se přestěhovalo do Kolína. Také pro Kolín je na prvním místě Praha, co se týká stěhování (4,6 tisíce lidí), na druhém místě Nymburk (téměř 2,7 tisíce lidí). Mladoboleslavané nejvíce odcházeli do Prahy (5,7 tisíce lidí), méně pak do Nymburka (1,7 tisíce).Pozitivní saldo stěhování ale pro střední Čechy neznamená, že by lidé nezkoušeli hledat štěstí v jiném kraji. Nejvíce se ze Středočeši stěhovali lidé pryč v roce 2007 – tehdy se jich odstěhovalo 15 547. Nutno však podotknout, že se k tomuto číslu přiblížil i rok 2017 (14247 odstěhovaných) a rok 2016 (dokonce 14696).