V rámci loňského ročníku se policisté ve Středočeském kraji zaměřili na 138 lokalit, ale i delších úseků hlavních silnic nebo dálnic. Akce původně plánovaná na 22. duben se tehdy kvůli koronavirovým opatřením přesunula na druhý pátek v srpnu. O rok dříve, kdy se skutečně rychlost v rámci této akce kontrolovala na jaře, šlo v kraji dokonce o 188 lokalit.

Policii lze pobídnout kliknutím

„Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu,“ vybízí mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. S tím, že policisté vybírají rizikové lokality na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu, avšak berou v potaz i to, co si lidé přejí. „Nejsou to jen policisté, kteří vybírají úseky, na nichž dopravně bezpečnostní akce proběhne; jste to i vy, občané,“ obrací se Johnová k veřejnosti. Upozornit na místo, kde řidiči často nedodržují přepisy, lze snadno kliknutím do mapy na internetové adrese speedmarathon.cz.

K jejímu využití vybízí třeba i Hana Rubášová z policejního prezidia. „Rádi bychom znali i váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy?“ vybízí každého, aby se zapojil do výběru míst, na něž pak policisté dohlédnou. Současně však policie radí, aby lidé do mapy tipů nezaklikávali příliš mnoho míst v těsném sousedství. To je lepší dát hlas na znamení podpory, zelený palec obrácený nahoru, tipu, který je v daném místě už vložený. K dispozici je však i opačné hodnocení: příležitost hlasovat pomocí červeného palce směřujícího dolů. A dokonce nechybí možnost sdílet své hodnocení na facebooku.

Přispět k větší bezpečnosti

Cílem akce Speed Marathon není zkasírovat co nejvíce řidičů, aby se na pokutách získalo hodně peněz, upozorňuje Johnová z mělnické policie. „Především jde o snížení dopravní nehodovosti a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,“ zdůraznila. S tím, že potřebné je také upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší.

Právě vysoká rychlost patří k hlavním příčinám malérů na silnicích s těmi nejvážnějšími následky. A z 10 496 loňských dopravních nehod, jež podle výsledků šetření středočeské policie zavinili v kraji řidiči motorových vozidel (a při nichž podle údajů náměstka krajského policejního ředitele pro vnější službu Jana Tulacha vyhaslo 75 lidských životů z celkového počtu 79 obětí silničního provozu), se jich 2411 stalo právě kvůli nepřiměřené rychlosti. Každá čtvrtá. Jejich počet je mimochodem dvojnásobný v porovnání s nehodami, které mělo na svědomí nedání přednosti (1265). Či byly čtyřikrát častější než bouračky zaviněné alkoholem (599).

Zaznamenaných přestupků týkajících se rychlosti loni na středočeských silnicích v meziročním srovnání přibylo – navzdory celkovému zklidnění v reakci na opatření proti šíření koronaviru. Zatímco předloni jich středočeská policie odhalila 14 598, v roce 2020 jejich počet o více než pět stovek vzrostl: na 15 122.