Od začátku roku již krajská hygienická stanice eviduje 32 hlášených potvrzených případů, připomněla ředitelka protiepidemického odboru Lilian Rumlová. „Tento počet je totožný s počtem onemocnění, který byl v kraji zaznamenán za celý loňský rok,“ upozornila na aktuální postup onemocnění.

Na infekčních odděleních nemocnic byli se spalničkami hospitalizováni pacienti všech věkových skupin: čtyři miminka do jednoho roku, tři děti ve stáří mezi jedním a čtyřmi roky, jedno dítě ve věkové skupině od pěti do devíti let, čtyři školáci ve stáří od deseti do patnácti, jeden mladistvý a 19 dospělých. Právě v jejich řadách je nových případů nejvíc.

Spalničky, jež se šíří vzdušnou cestou a jsou mimořádně nakažlivé, změnily plány i řadě lidí z okolí těchto pacientů. Hygienici nařídili karanténní omezení celkem 249 osobám, které s nemocnými byly v kontaktu během inkubační doby. Toto opatření – zahrnující izolaci (nucený pobyt doma po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, v případě potřeby i s přiznáním nemocenské) a vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám s případným přeočkováním – se dále vztahuje na 94 Středočechů, kteří byli v kontaktu s pacienty z jiných krajů; především v Praze, kde spalničky řádí v rámci republiky nejhůř.

Onemocnění spalničkami ve Středočeském kraji



- Praha-západ: 7 případů; od minulého týdne navýšení o 1

- Praha-východ: 6

- Mělnicko: 4

- Nymbursko: 4

- Mladoboleslavsko: 4; od minulého týdne navýšení o 4

- Kladensko: 2

- Rakovnicko: 2

- Příbramsko: 2

- Kolínsko: 1

- Prozatím bez hlášeného onemocnění: Benešovsko, Berounsko a Kutnohorsko



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje