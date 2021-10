Narazit a zabít může být někdy lepší, než se snažit vyhnout. Pak totiž můžete zabít sebe nebo spolujezdce. Drsně znějící pravidlo týkající se střetů aut se zvěří připomněla v úterý Monika Schindlová z příbramského územního odboru středočeské policie v souvislosti s tím, že jen na Příbramsku policisté od počátku roku evidují už více než dvě stovky srážek s volně žijícími zvířaty.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alena Kaňková

Jejich počty budou nejspíš vzrůstat. Jsou to další slova, která se neoposlouchají příjemně – ale je to tak. Letitá zkušenost ukazuje, že s příchodem podzimu se zvěř může objevovat na silnicích častěji. Či alespoň bývá více srážek. Může to souviset s chladnějším počasím, sníženou viditelností, úbytkem potravy na polích – ale třeba také se změnou času; po ní se silnější povoz na silnicích se posouvá do doby, na niž zvěř v rámci svého denního režimu nebyla zvyklá (a může to být pro ni matoucí zvláště v době kolem svítání a soumraku).