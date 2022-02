Do kabelových kanálků uvnitř stavby zatéká a kvůli korozi jsou předpínací výztuže oslabené. Podle Technické správy komunikací (TSK) za to může nefunkční hydroizolační systém pod svodidlovými zídkami, poškozená hydroizolace pod vozovkou, trhliny ve stěnách komor a poškozený odvodňovací systém mostu, jenž vyvolává degradace betonu a korozi betonářské výztuže.

Jižní polovina soumostí byla otevřena v září 1983, druhá v roce 1988. Od té doby se prakticky neopravovala.

„Větší opravou měl projít už dávno, důvodem byl nedostatek politické odvahy. Byl by velký risk a hazard jej neopravit jen proto, že se blížíme k volbám,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nutno dodat, že na mostě začaly práce už v roce 2019, zatím se ale pracovalo zespodu na sanaci pilířů a pod hladinou Vltavy.

Most je stejné předpjaté konstrukce jako ten, který spadl v italském Janově nebo před dvěma týdny v Pittsburghu.

TSK provedla v útrobách stavby sondu a na několika místech obnažila ocelová lana, která drží stavbu pohromadě. Na jednom z nich je předpjaté lano prakticky nepoškozené, o metr dál je už ale zrezlé téměř kompletně.

„To je hlavní důvod, proč musíme neprodleně přistoupit k rekonstrukci. Reálně ale toto nejde přesně zkontrolovat, míra koroze se liší metr od metru, na lana v betonu není vidět. Izolace mívá běžně životnost 20 až 30 let, tady se nevyměňovala už 37 let,“ říká radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Bez opravy by se musel uzavřít

Zkorodovaná ocel zůstane uvnitř. Vedle lan, vně konstrukce, budou protažena nová, která povedou v novém betonovém bloku v útrobách stavby a na ně se přenese předpětí. Díky tomu budou dobře přístupné a technici je snadno zkontrolují.

„Kdyby se oprava neprovedla, musela by být snížena zatížitelnost mostu, omezil by se průjezd autobusů a nákladní dopravy, kdyby mělo dojít k nejhoršímu, musel by se zavřít,“ říká Richtr.

Podle jednoho z projektantů mostu, Jana Růžičky, jsou samotné betony stále v dobré kondici.

„Na kvalitě hmot jsme si dávali velmi záležet. Bohužel, co nebylo úplně kvalitní, jsou izolace,“ řekl Růžička, který na stavbě v 80. letech vykonával stavební dozor.