Na úterý 29. března připadá výročí 130 let, kdy žatecký rodák Josef Lippert otevřel v Praze v ulici Na Příkopě lahůdkářství. Lidé tu pořídili speciality, které nebyly jinde k dostání, třeba paštiku s pravými lanýži nebo humrové chlebíčky. Podnik patřil k nejproslulejším svého druhu v zemi až do druhé světové války.

Turisté vyhledávají specifické české výrobky, ale z hlediska gurmánství jich podle Klinderové příliš není. "Je zajímavé, že chlebíček se za celá léta nikam za hranice neprobojoval," řekla. Naopak Češi si chlebíčky připravují sami doma nebo je kupují pro různé příležitosti. Lze si je dát k snídani, obědu i večeři, zároveň jsou servírovány při oslavách. "Je to malý artefakt - veku vám stroj nenakrájí, všechno je ručně dělané. Každý si může chlebíček nazdobit podle vlastní fantazie," doplnila.

Ceny poledního menu letí nahoru. Za řízek k obědu Češi dají i přes dvě stovky

Zvláštní pozornosti se chlebíčky podle Klinderové těší u Asiatů. Lahůdkářství Zlatý kříž, které se nachází na Jungmannové náměstí, se dokonce dostalo do japonského průvodce, řekla Klinderová. Například Japonci podle ní neřeší, jak by si mnozí lidé mohli myslet, kalorickou hodnotu. Ochutnat chtějí co nejvíce různých chlebíčků. "Je třeba jíst s pocitem radosti, chlebíček si nedáváte každý den. Lidé vybírají očima, tělo si řekne, který si chcete dát," uvedla.

Nejoblíbenější chlebíček "ruské vejce" lidé nyní v Lahůdkách Zlatý kříž najdou pod názvem "zlaté vejce". Ke změně se Klinderová rozhodla kvůli tomu, aby prodavačky nemusely čelit neustálým dotazům zákazníků a "protivným" komentářům. Vlna nelibosti vůči čemukoliv spojovaným s Ruskem se spustila na konci února po vpádu Ruska na Ukrajinu. Lahůdkářství má nyní v nabídce také chlebíček "ukrajinské srdce", kde je salám utvořen do tvaru srdce.

Stát přitvrdí proti řetězcům. Nemají usurpovat malé producenty

Zahraniční cestovatelé do Zlatého kříže nejezdí jen za chlebíčky, například Američané podle Klinderové poptávají salát volská tlama, který už je málo k dostání kvůli pracné, dlouhé a tedy i drahé přípravě. Turisté před pandemií koronaviru tvořili v Lahůdkách Zlatý kříž zhruba polovinu zákazníků.

Kromě obvyklých chlebíčků lahůdkářství vyrábí také vegetariánské verze, v nabídce má třeba i ovocný chlebíček. "Nechceme ale příliš uhýbat z trendu klasiky, tam se nyní vrhá každý. Lidé by neměli být až tak smýkáni změnami," řekla. Dodala, že na svém webu nabízejí výběr ze 70 druhů chlebíčků, do prodejny jich připravují denně kolem 30 druhů.