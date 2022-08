Samci lachtanů se obvykle dožívají dvaceti, maximálně dvaadvaceti let. Samice umírají až kolem třicátého roku života. Abeba je poslední z Gastonových dětí, které je ještě naživu. Její nevlastní bratr Meloun zemřel letos v červnu.

Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

Abeba se narodila jako pohrobek přibližně deset měsíců po Gastonově smrti. Její matkou byla samice Bára, která do zoo přišla v roce 1991 z volné přírody jako skoro roční mládě. Abeba je v současné době nejstarší samicí lachtana jihoafrického v zahradě a sama se stala matkou pěti mláďat, která měla s lachtanem Melounem. Ten je potomkem Gastona a lachtaní samičky Julinky. Ze všech těchto vnuků a vnuček Gastona žije v pražské zoo jenom jeden.

„Eda teď přebral místo vůdce harému po Melounově smrti. Sice ještě nemá vlastní mláďata, protože jsou mu teprve tři roky, ale už je skoro pohlavně dospělý,“ popisuje Mezei.

Abebu i Edu můžou návštěvníci viděl plavat s ostatními lachtany ve venkovním bazénu, ale i na show, kde je chovatelé představují. „Eda toho ještě neumí tolik, abychom mohli vést komentovaný trénink jenom s ním. Stále je to mládě, které se učí. Vždycky ho nicméně představíme, show se totiž účastní všichni lachtani, které tu máme,“ říká chovatel Mezei.

Lachtaní představení je zdarma v rámci vstupného. Chovatelé divákům ukazují, jak třeba probíhá veterinární prohlídka. „Učíme lachtany, aby si nechali zkontrolovat oči, zuby, v podstatě celé tělo. Ukazujeme, že je učíme chodit do transportní bedny. To je důležité hlavně v případě dalších povodní, kdyby bylo potřeba je transportovat do bezpečnější části zoologické zahrady,“ říká Mezei.

O ostatních mláďatech Abeby a Melouna nemají chovatelé mnoho zpráv. Jsou prý umístěná po celé Evropě v různých chovatelských zařízeních.