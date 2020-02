Hasiči nařizují všem subjektům bez výjimek, které provádějí spalování látek na volném prostranství, aby s tím dočasně přestaly. Bez ohledu na to, že třebas mají na pondělí a úterý pálení nejenom řádně nahlášené, ale i předem povolené. Platnost těchto povolení je s ohledem na aktuální výstrahu meteorologů před extrémně silným větrem zrušena.

Krajský vyšetřovatel požárů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Libor Pospíšil v neděli upozornil, že veškeré spalování látek na volném prostranství musí být ukončeno do nedělního večera, konkrétně do 20. hodiny. Tou dobou už musí být oheň řádně uhašen a místo zabezpečeno tak, aby ani nejsilnější nárazy vichru nemohly oživit jediný doutnající uhlík.

Další pálení nelze zahajovat po celou dobu trvání nepříznivých povětrnostních podmínek. „Nejméně po dobu platnosti výstrahy, tedy do 20. hodiny v úterý 11. února,“ upozornil Pospíšil. S vysvětlením, že jestliže lze podle meteorologů očekávat prudkou změnu povětrnostních podmínek – a zprávy o postupující kalamitě ze zemí západní Evropy to jen potvrzují, byť u nás krásné počasí až do nedělního odpoledne nezahrozilo ani náznakem – jsou ohně ve venkovním prostřední zcela nepřijatelné. Nebezpečí rozšíření požáru by totiž bylo velmi, velmi vysoké.