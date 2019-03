Ředitelství silnic a dálnic chystá demolici šířkově nevyhovujícího nadjezdu u Mirošovic; na 23. dálničním kilometru. V noci ze soboty na neděli proto bude D1 uzavřena mezi 21. a 41. kilometrem: kompletně, pro veškerou dopravu a v obou směrech.

Přípravné práce začnou už v sobotu po poledni. Od 12. do 18. hodiny proto bude provoz v obou pásech sveden do jednoho jízdního pruhu. S úplnou uzavírkou dálnice v úseku mezi exity 21 (Mirošovice) a 41 (Šternov) se počítá od sobotní 18. hodiny do osmé ranní v neděli. V té době budou řidiči muset využívat vyznačené objízdné trasy: menší auta mohou jet přes Benešov, těžké kamiony musí až k Táboru. Následně bude provoz na dálnici omezen opět na jeden jízdní pruh v každém z pásů – a to po dobu dokončovacích prací mezi osmou a 14. hodinou.

Ředitelství silnic a dálnic v pátek upřesnilo, že bourat se bude původní nadjezd, který byl postaven spolu s dálnicí v sedmdesátých letech minulého století. Nově postavený nadjezd má začít sloužit v listopadu.

Vyznačené objízdné trasy

- Pro vozidla do 12 tun: z exitu 41 po silnici II/111 a II/112 do Benešova a dále po silnici I/3 na exit 21 Mirošovice (a také v opačném směru jízdy)

- Pro vozidla nad 12 tun: přes Mirošovice po silnici I/3 a D3, Tábor, dále po silnici I/19 a I/34 na exit 90 Humpolec (i v tomto případě se jedná o obousměrnou trasu)



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic