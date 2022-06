Kratší čekání na operace: Nemocnice dohánějí covidové zpoždění

Kumštýři, kteří se u zámku sejdou, se věnují různým oborům. Zastoupeni budou malíři, kreslíři, ilustrátoři, sochaři a fotografové, šperkaři, keramici, tvůrci originálního oblečení a doplňků… „A co by to bylo za umělecký festival bez sklenky vína?“ připomíná Stránská tradiční spojení Polabského Montmartre se Zámeckými slavnostmi vína. Přijedou vinaři z Moravy i ze Slovenska, avšak oddat se návštěvníci mohou i atmosféře nadcházející doby dovolených ve vzdálenější cizině: s víny portugalskými, italskými, francouzskými či španělskými. „Stejně jako loni se uskuteční vinařský kvíz o plnou náruč vína, ukázky (i zkoušení) sabrage,“ upozornila Stránská, nač se těšit.

Hudbou akci doprovodí cimbálovka Kapric z Milotic, kapela Žebřík do kurníku, Jazz quartet Ondry Štveráčka, brandýská formace Paradox Unit a skupina Voila.