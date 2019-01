Praha /ROZHOVOR/ - Ta její knížka je úplně jiná. Sama o sobě je dárkem. Jenže se z ní lze inspirovat a vytvořit řadu dalších dárků. Ale popořadě. Ta kniha se jmenuje Láska prochází kuchyní - uvařte, zabalte a věnujte jedlý dárek. Vymyslela a napsala ji Denisa Bartošová z Kostelce nad Černými lesy.

Denisa Bartošová při finále soutěže o nejlepší recept, který pořádaly regionální Deníky a jenže se uskutečnilo v kuchyňském studiu Miele v pražském Karlíně. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Stručně řečeno, je to kuchařka nabízející na každý měsíc několik receptů. To by samo o sobě nebylo nic nového. Novinkou je to, že autorka Denisa Bartošová nabízí k receptu i originální dárek - návod, jak hotový pokrm dárkově zabalit. Takže vlastně máte dva dárky v sobě.

Jak vlastně vznikl nápad na kuchařku s dárkovými návody?

Jsem prostě tvořivec, kreativec, spolupracuji s časopisy jako dekor stylistka. Převážně se věnuji dekor stylingu při fotografování jídla. Vždy jednou za rok - na Vánoce, dostanu zadání na rubriku Jedlé dárky. Takové zadání mě vždy bavilo, je to spojení krásného jídla v pěkném kabátku a vždy je pro mne výzvou. Vzhledem k tomu, že pro mne žádné překážky neexistují a slovo nejde neznám, jsem si řekla, že rovnou udělám celou knížku o jedlých dárcích.

A kdy ten nápad na „dárkovou" knížku ale vznikl?

Tak asi před třemi roky.

Co bylo prvotním impulzem?

Možná to bylo tím, že jsem začala dělat jedlé dárky manželovi k Vánocům. My už jsme velcí, a co potřebujeme, to si koupíme. Času na luxusní vaření mám málo, a tak uvařit něco opravdu lahůdkového je i pro mě vzácné. S manželem navíc máme dohodu, že vánoční dárky si vyrábíme vzájemně, protože konzumní duch Vánoc nás neoslovuje.

Chápu to dobře, že když jde o balení jídlo, bude to spíše studené jídlo.

Ano, teplé jídlo je pochopitelně na balení poněkud složité. Teplé dárky se nehodí, ale v knize je například směs na horkou čokoládu, kterou si obdarovaný dovaří. Návod na postup je součástí dárkového balení, které je možné si vystřihnout přímo z knihy.

Jak se vznik celé knihy odehrával?

Musím říci, že jsem měla štěstí na kopu úžasných lidí kolem sebe. Skvělý tým - má dcera, manžel, naše zvířátka - všichni přiložili ruce k dílu. Pluli jsme na stejné vlně a vydrželi až do konce. Výživné byly nejen chvíle při focení, ale také před ním a po něm - třeba ranní lomcovací káva a následné ochutnávání jedlých dárků.

Byly ve fázi vzniku knihy i nějaké impulsy od okolí?

Určitě. Musím přiznat, že moje sebevědomí rostlo právě ve chvíli zpětné vazby, když někdo zavolal, že potřebuje recept na slané tyčinky, likér a taky kokosové lžičky. Když se totiž povede to, co se s láskou uvaří, je to ten nejhezčí dárek i pro vás. Láska zkrátka prochází kuchyní.

Prozraďte názvy některých receptů.

Tak třeba brynzové čtyřlístky, krůtí paštika s whisky, pivní koláčky s pikantní pomazánkou, velikonoční šneci, okurková bowle, domácí pesto, houby do zásoby, brusinková vodka, pralinky s pepřem a třeba andělský likér.

Andělský likér? Řeknete recept?

Potřebovat budete dvě plechovky karamelového kondenzovaného mléka, každá po 400 gramech, 620 gramů neslazeného kondenzovaného mléka, 3 snítky skořice, 3 hvězdičky badyánu, 1 vanilkový lusk, 2 hřebíčky, lžička mleté skořice, 500 mililitrů bílého rumu. V rendlíku zahřejte neslazené kondenzované mléko - 2 plechovky - a přidejte koření. Vanilkový lusk nejprve podélně překrojte, aby se aroma lépe uvolnilo. Nechte v mléce 24 hodin vylouhovat. Druhý den celé koření vyndejte. Z vanilkového lusku špičkou nože vyškrábněte semínka, ta vraťte do mléka. Kořením provoněné mléko smíchejte s karamelovým kondenzovaným mlékem, nejlépe tyčovým mixérem. Postupně přilévejte bílý rum. Likér naplňte do připravených lahviček a nechte rozležet.

Kniha je pultech asi měsíc, jak se prodává?

Na to je brzy, uvidíme.

Kolik stojí?

Bez koruny pětistovku.

Pro koho je tato kniha vlastně určena?

Já bych řekla, že každému, kdo má rád něco hezkého, rád tvoří a občas mlsá. Abych nezapomněla, ještě tam jsou i tři recepty pro zvířátka - pro kočičky, pejsky a ptáčky. Tato kapitola má zatím největší ohlas.

Jaké ty recepty jsou?

Sušenky pro pejsky, Paštika pro kočičky, zobání ptáčkům na zimu.

Hm, zní to hezky. Nedají se tyhle recepty využít i pro člověka? Myslím, jestli je prostě nemůže člověk sníst?

S menší obměnou surovin by se v podstatě daly. Ale do paštiky přidáváme čerstvou trávu a do psích sušenek sušené maso z obchodu pro zvířátka.

Chystáte nějakou další knížku? Máte nápady?

Nápadů mám plnou hlavu a to neustále. Někdy z toho nemohu ani usnout. Mohla bych napsat klidně deset knížek. Nevím, jestli by to byly knihy čistě o jedlých dárcích, ale tvořivé by byly určitě.

Řekněte mi závěrem něco o sobě. Jaká jste kuchařka?

To nevím, to by musela posoudit rodina. Ale talíře zůstávají na stole většinou do prázdné.

Kolik vás je doma?

Mám dospělou dceru, která bydlí nedaleko, manželovy dvě děti jezdí na víkendy. A naším společným dítětem je tahle kniha, manžel k ní dělal grafiku. A poslední informace: maso doma moc nemusíme, děti jsou spíše na sladké a manžel má rád pikantní jídla.

Čtěte také:

Cukroví zámečtí kluci z Modřan zabodovalo

Rey Koranteng: Sním všechno, jen ne paprikový lusk. A vajíčka si neuvařím