K výletu do Prahy spojenému s návštěvou budovy krajského úřadu ve Zborovské ulici na Smíchově zve středočeské hejtmanství obyvatele kraje o druhém adventním víkendu, konkrétně v sobotu 14. prosince. „Dveře budou otevřeny pro všechny, kteří si budou chtít zpestřit adventní čas návštěvou metropole a možností podívat se do instituce, která má správu Středočeského kraje v popisu práce,“ konstatovala Frintová.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zdůraznila, že se chystají nejen prohlídky interiéru budovy včetně její vlastní kanceláře nebo hlavního jednacího sálu, ale k vidění budou i mimořádné skvosty spjaté se středními Čechami. Leták zvoucí na adventní den otevřených dveří zmiňuje ty nejvýznamnější: repliky královské (neboli svatováclavské) i císařské koruny, Kutnohorské iluminace, největší vytěžený kus stříbra prezentovaný v českých muzeích či hornické předměty. Možná v té v souvislosti zazní i vzpomínka na to, jak kvůli objednání repliky císařské koruny kdysi odsuzoval hejtmana Petra Bendla (ODS) jeho pozdější nástupce David Rath (tehdy ČSSD), hovořící v té souvislosti o naparování, jenž pak sám byl kritizován za to, že jel osobně do Londýna vydražit iluminaci; opozice pořízení tohoto historického skvostu vnímala jako mrhání penězi.

„Chystá se i představení adventních programů středočeských skanzenů, muzeí a galerií včetně ukázek velkého množství výrobků chráněných dílen a klientů poskytovatelů sociálních služeb,“ zdůraznila hejtmanka. S tím, že z prodejní výstavy si návštěvníci budou moci odnést domů nejen dáreček anebo krásnou vánoční dekoraci vytvořené klienty sociálních služeb – zkušenosti z tradičních adventních trhů pořádaných na hejtmanství po léta jsou zárukou, že už jen kvůli těmto výrobkům stojí za to přijít – ale i pocit spojený s dobrým skutkem.

Největší lákadla adventního dne otevřených dveří



* V největším jednacím sále krajského úřadu, který je využíván pro jednání krajských zastupitelů, budou k vidění mimo jiné věrné repliky královské a císařské koruny:

- Svatováclavská koruna. Originál, dnes uložený ve svatovítském chrámu na Pražském hradě, nechal roku 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem, jež se odehrála 2. září 1347. Věrnou repliku vytvořil turnovský šperkař Jiří Belda mladší.

- Císařská koruna Svaté říše římské. Originál, nacházející se ve vídeňském Hofburgu, byl patrně vyroben v polovině 10. století pro korunovaci Otty I. Velikého (konala se 2. února 962). Představená kopie, jež vznikla na objednávku Středočeského kraje pro stálou expozici na státním hradě Karlštejn (a byla prezentována v rámci prvního Královského průvodu z Prahy na Karlštejn v roce 2006, tehdy organizovaném hejtmanstvím), je dílem týmu vedeného šperkařem Jiřím Urbanem z Turnova.

- Kutnohorská iluminace. V roce 2009 byla v aukčním domě Sotheby's draženo do té doby nezvěstné středověké folio (list rukopisu) s vyobrazením těžby a zpracování stříbrné rudy na Kutnohorsku. Zástupci Středočeského kraje pergamen o rozměrech 442 x 643 mm, vytvořený zřejmě v 15. století v dílně staroměstského iluminátora Matouše, v Londýně získali pro sbírky Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře za 510 tisíc liber. Jestliže se se v případě tohoto díla vydraženého za 17 milionů korun hovoří o miniatuře, není to odkazem na jeho rozměry, ale na použité barvivo.

- Symboly Středočeského kraje – hejtmanský řetěz a prapor kraje.



* Adventní a vánoční program středočeských muzeí a skanzenů s možností prohlédnout si i největší známý kus stříbra, který má ve svých sbírkách Hornické muzeum v Příbrami. Hornické muzeum bude dále prezentovat příbramské betlémové figury ze dřeva a z chlebového těsta – včetně jejich malování. Pracovníci Polabského muzea předvedou výrobu jednoduchých vánočních ozdob z papíru. K vidění bude i domácí výroba voskového zboží a perníkových forem. Chybět nemá ani ukázka výroby vánočních ozdob drátkováním s využitím korálků, kterou v minulosti používaly ženy horníků na Příbramsku.



* Na návštěvníky budou čekat ručně zhotovené výrobky klientů 23 zařízení sociálních služeb: například adventní věnce, svícny, domácí vánoční cukroví, vánočky, štrúdly, vonné svíčky, keramické předměty, cukrářské výrobky, ručně vyráběné šperky, malované šátky, polštáře, košíky, hrníčky nebo obrázky.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje