Krok to není překvapivý. O změně ve vedení se hovoří i v programovém prohlášení krajské rady, na němž se zástupci STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj shodli již při povolebním dojednávání koalice.

Nový „hlavní silničář“, jak se vyjádřila hejtmanka Petra Pecková (za STAN), by měl podle jejích slov nastoupit od 1. března. Takovou alespoň mají radní představu. „Rádi bychom,“ upřesnila k očekávanému nástupnému termínu. Hlásit se uchazeči mohou do konce prosince.

Výběr Dvořákova nástupce či nástupkyně, který by měl mít nejméně pětiletou praxi v manažerské pozici, bude mít tři kola. V prvním dojde na posouzení základních předpokladů pro výkon dané pozice, druhé se prostřednictvím řízeného pohovoru zaměří na odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon obsazované pozice. Třetí kolo bude patřit posouzení předložené koncepce – tedy vize rozvoje organizace a představení přístupu k jejímu řízení.

Prvním krokem k zamýšleným změnám v péči o silniční infrastrukturu spravovanou krajem – 8,6 tisíce kilometrů komunikací II. a III. třídy – bylo podle slov statutárního náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS) zřízení dozorčí rady KSUS. „Dnes činíme krok další s cílem, aby se situace kolem hospodaření a činností krajských silničářů vyjasnila, zklidnila – a práce na rozdělaných projektech pokračovala,“ konstatoval.

„Chceme, aby správa a údržba silnic byla v letním i zimním období co nejlepší a nestalo se, že třeba sypače v zimě nevyjedou,“ upozornil Kupka na to, co podle něj nastalo ve čtvrtek. A prý výpadek nebyl jen ojedinělý.