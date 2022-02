Krajské objekty by mohly přilákat projekty ambasády země vycházejícího slunce

Nové možnosti spolupráce s Japonskem se rýsují v oblasti školství i kulturních akcí. Vyplynulo to z rozhovorů na krajském úřadu, kde hejtmanku Petru Peckovou (STAN) ve středu 2. února navštívil velvyslanec Japonska Hideo Suzuki. Nově by se ale také mohlo jednat třeba o možnosti, že by japonská ambasáda pořádala své akce a další projekty v galeriích, muzeích i dalších objektech Středočeského kraje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Velvyslanec Japonska v České republice Hideo Suzuki a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Během první společné debaty zástupců středočeského hejtmanství a východoasijského císařství samozřejmě přišla řeč také na průmyslovou zónu Kolín-Ovčáry a tamní tamní výrobu aut v rámci aktivit společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Od Archevity po Kvantario: deset tipů pro nové informace, pohodlí i zábavu Tématy se však staly také česká hudba i ostatní kultura, o níž se v Japonsku obecně ví víc, než bychom předpokládali. Včetně středočeských souvislosti: znají tam třeba Hrusice v podání Josefa Lady, a především jeho kocoura Mikeše.