„Jsou mezi nimi i takové, které se těší velké návštěvnosti,“ upozornil radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). „Ať už je to již 28. Královské stříbření Kutné Hory, každoročně pořádané v historickém centru, nebo představení Verdiho opery Nabucco pod širým nebem v zahradě zámku ve Vlašimi,“ zmínil konkrétní akce, pro něž se počítá s nejvyššími částkami. Celkově středočeští radní v pondělí odsouhlasili podporu ve výši 1 121 650 korun, již si rozdělí osm krajských organizací z různých koutů středních Čech.

Horčička současně ocenil, že jimi pořádané kulturní a společenské akce jsou rok od roku větším lákadlem pro návštěvníky. Připomněl, že kraj ale chce podpořit také například pořízení pódia pro rekonstruovaný hrad v Mladé Boleslavi, výstavu o stoleté historii československých leteckých škol nebo připomínku stopadesátileté tradice cyklistických závodů na našem území.

Podpora schválená radními pro krajské organizace

- České muzeum stříbra – XXVIII. Královské stříbření Kutné Hory: 260 000 Kč

- Muzeum Podblanicka – open air představení opery Nabucco od Giuseppe Verdiho – 200 000 Kč

- Muzeum Mladoboleslavska – dodávka pódia do mladoboleslavského hradu: 121 000 Kč

- Muzeum Mladoboleslavska – „Dejte nám křídla“; 100 let od založení československých leteckých škol: 120 000 Kč

- Galerie Středočeského kraje – nostalgická jízda vlakem v rámci výstavy „V zahradách imaginace, retrospektivní výstava Jiřího Trnky“: 91 700 Kč

- Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – vydání sborníku z Historické konference Slaný a Slánko ve XX. století: 75 000 Kč

- Oblastní muzeum Praha-východ – výroba pamětních medailí a mincí: 60 000 Kč

- Galerie Středočeského kraje – 150 let od prvního cyklistického závodu v Království českém: 50 000 Kč

- Polabské muzeum – výstava „Poděbrady ve filmu“: 50 000 Kč

- Regionální muzeum v Kolíně – digitalizace a přepis objevených notových archivů muzea: 50 000 Kč

- Oblastní muzeum Praha-východ – slavnostní premiéra filmu o otisku zdi: 30 000 Kč

- Polabské muzeum – porada ředitelů v Nymburce 11. 4. 2019: 7000 Kč

- Oblastní muzeum Praha-východ – porada ředitelů v Brandýse nad Labem 22. 3. 2019: 6950 Kč



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje