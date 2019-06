Střední Čechy – Letní program začíná už před prázdninami a končí až po nich. Takové jsou plány příprav doplňkové nabídky pro návštěvníky kulturních institucí zřizovaných Středočeským krajem. Pro letošek se zatím v rámci pilotního projektu chystají open air (tedy venkovní; pod širým nebem) programy v sedmi lokalitách; někde opakovaně.

Olga Lounová. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Jejich týmy se zkusí pustit do aktivit, jež dosud neznaly. Převážně jde o nabídku hudebního charakteru, ale dojde i na divadlo. Či na muzikálová představení, jež návštěvníkům nabídnou obojí. To vše se zaměřením na takzvaný střední proud – a časově soustředěné zejména do druhé poloviny července.