Jestliže pětice oblastních nemocnic kraje, které fungují jako akciové společnosti, a 59 příspěvkových organizací kraje v oblasti sociálních služeb (kdy se nejčastěji jedná o domovy seniorů) nyní hlásí, že mají zásobu ochranných pomůcek, které pokryjí spotřebu po několik týdnů, cílem je naplnit jejich sklady tak, aby měly dostatek roušek, respirátorů, rukavic, ochranných obleků, dezinfekce i dalších nezbytností, jež vystačí na tři měsíce.

A průběžně, protože se jedná o spotřební materiál, zásoby doplňovat. To, že připravený je třeba mít materiál na čtvrt roku, vzešlo podle slov Jermanové z dohody ředitelů jednotlivých organizací, jejichž týmy s těmito pomůckami pracují.

Už běžná výběrová řízení

Nyní, po skončení platnosti vládou vyhlášeného nouzového stavu, už se však systém nakupování mění. Na rozdíl od uplynulých týdnů, kdy nákupy zajišťovali členové týmu krajského úřadu, uzavření smluv schvalovali středočeští radní a následně přehled dostali na vědomí členové krajského zastupitelstva, bude se již nakupovat jinak. Uplatní se standardní výběrová řízení, v nichž hlavním kritériem bude nabídnutá cena. Hejtmanka v té souvislosti vyjádřila očekávání, že domácí firmy předloží takové nabídky, aby mohli uspět čeští dodavatelé.

Nakupovat navíc nemají jednotlivé organizace samostatně. Chystá se využití centrálních nákupů, společných pro všech pět nemocničních akciovek v Benešově, Kladně, Kolíně (pod niž patří i nemocnice v Kutné Hoře), Mladé Boleslavi a Příbrami i 59 krajských příspěvkovek v sociální oblasti. Očekává se, že nákupy materiálu pořizovaného ve velkých objemech, kdy se požadavky jednotlivých organizací sečtou, by měly tyto dodávky výrazně zlevnit.

Zásoby pro příchod druhé vlny

V krajském centrálním skladu v Benešově navíc zůstává nachystána železná zásoba pro případ příchodu druhé vlny náporu koronaviru. „Aktuálně máme dispozici jako rezervu zhruba 4,6 milionu kusů ochranných pomůcek, které držíme pro případ druhé vlny koronavirové epidemie,“ konstatovala Jermanová.

Zmínila současně, že připraveny jsou také tři tisíce balíčků „nejvyšší ochrany“ pro pracovníky pohybující se v infekčním prostředí, zahrnující všechny potřebné pomůcky: od respirátoru úrovně FFP3 přes ochranný oblek a rukavice až po návleky na obuv. Jedním dechem se hejtmanka pochlubila, že tyto pohotovostní sety jsou vlastně středočeským vynálezem. „Balíčky jsme začali připravovat jako první z krajů; ty ostatní pak tuto praxi převzaly,“ konstatovala.

Středočeský kraj v boji proti koronaviru



- Vlastními nákupy Středočeský kraj pořídil 694 tisíc rozmanitých ochranných pomůcek a značné množství dezinfekce; od ministerstva zdravotnictví obdržel k přerozdělení 1,122 milionu kusů a od ministerstva vnitra 10,001 milionu



- Za dobu nouzového stavu prošlo distribučními místy téměř 12 milionů kusů ochranných pomůcek, které směřovaly do více než 4,5 tisíce organizací; celkem šlo o zajištění ochranných prostředků pro 50 tisíc zaměstnanců různých organizací



- Do distribuce se přímo zapojilo 86 zaměstnanců krajského úřadu, 16 zaměstnanců oblastních nemocnic, 56 pracovníků škol a muzeí, 45 lidí z krajské správy a údržby silnic, 170 členů jednotek dobrovolných hasičů a 575 studentů středních škol



- Příjemci ochranných pomůcek a dezinfekce byli nejen zdravotníci a lidé pracující v sociálních službách a obce, ale třeba také vodohospodářské společnosti, řidiči veřejné dopravy, pohřební služby či veterináři



- Odběry pro testování kraj zajišťuje na šesti odběrových místech, středočeská záchranná služba vypravila pět odběrových sanitek, jejichž úkol postupně přebírají týmy Armády ČR



- Jen do sociálních zařízení kraj dodal 43 tisíc rychlotestů, 1,2 milionu roušek, 870 tisíc respirátorů, 7500 ochranných obleků, 670 tisíc rukavic a další materiál; připraveno bylo také 677 lůžek v domovech mládeže, kam by mohli být přesunuti zdraví klienti, kdyby nákaza pronikla do domovů seniorů



- Na možný nápor nakažených pacientů se připravily středočeské nemocnice: postupně se povedlo vytvořit kapacitu až 570 infekčních lůžek, v kladenské nemocnici bylo nachystáno specializované pracoviště z bývalého plicního oddělení, podařilo se zajistit i dostatek plicních ventilátorů



Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje