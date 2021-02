Vedení Středočeského kraje se po více než dvacetiletém vyjednávání a odkládání rozhodlo spustit „reformu“ středočeského školství. V rámci tohoto procesu by mělo dojít nejen ke kompletnímu přepracování nabízených studijních oborů, jenž by měly kopírovat poptávku na pracovním trhu a nabízet i moderní obory, ale i ke slučování některých středních škol.

K jednomu takovému sloučení by mělo v brzké době dojít v Příbrami - Středočeský kraj tu chce sloučit Gymnázium pod Svatou Horou s Gymnáziem Příbram v ulici Legionářů. Provoz v obou budovách by měl skončit od školního roku 2025/2026. To se nelíbí rodičům dětí, kteří zde již nyní studují.

„Můj syn navštěvuje Gymnázium pod Svatou Horou již druhým rokem a je velice spokojen. Ani jednou jsme my, rodiče, ani syn nelitovali rozhodnutí ke studiu na této škole. Hlavním důvodem k naší spokojenosti je kvalitní výuka, přátelští a kvalifikovaní učitelé a „domácí prostředí“ v menším kolektivu. Pokud by syn neměl možnost studovat na vašem gymnáziu, zřejmě by dojížděl za studiem do jiného města,“ vyjadřuje podporu gymnáziu Pavlína Lacmanová na webových stránkách školy.

„Už od začátku jsme věděli, že je to škola, kterou jsme hledali. Měli jsme hodně výborných referencí od rodičů a studentů z vyšších ročníků. Dcera je nyní v prvním ročníku a už od začátku je nadšena přístupem učitelů, rodinnou atmosférou a zvýšenou výukou cizích jazyků. Velice kladně hodnotíme i přístup k distanční výuce. Tímto chceme vyjádřit velký obdiv celému kolektivu. Tato doba není lehká ani pro vás ani pro studenty a je důležitá vzájemná podpora. Pevně věříme, že škola bude fungovat dál v tomto duchu a přejeme si, aby nedošlo ke sloučení s jinou školou,“ zmiňují rodiče Bejčkovi.

Proti záměru Středočeského kraje se ohrazují také studenti. Ti poslali radnímu Milanu Váchovi otevřený dopis, ve kterém mu vytýkají neznalost zdejšího studijního prostředí a zároveň pomocí metafory navrhují, aby se Středočeský kraj prioritně zaměřil na některé jiné střední školy a učiliště či druhé stupně základních škol a řešit jejich kvalitu.

Mimo to v Příbrami koluje petice, která požaduje zachování obou gymnázií. Její organizátorka Andrea Hrazdírová ji pak chce předat spolu se studenty přímo na krajském úřadě odpovědným lidem, tedy buď hejtmance Petře Peckové či radnímu Milanu Váchovi.

„Kromě toho se chci zúčastnit zasedání krajských zastupitelů a vysvětlit jim situaci a zároveň tlumočit důvody našeho snažení. Budeme za gymnázia bojovat,“ vzkazuje autorka petice s tím, již příští týden by mělo začít stahování petičních archů a sčítání podpisů. „Nelze se přeci dívat jen do tabulek. Je potřeba si uvědomit, že na příbramská gymnázia se hlásí i žáci z Prahy-západ,“ podotýká Andrea Hrazdírová.

Zatímco o sloučení příbramských gymnázií je radní Milan Vácha přesvědčen jako o kroku správným směrem, v případě sloučení gymnázia v Čelákovicích s Gymnáziem J. S. Machara v Brandýse nad Labem, ke kterému mělo dojít v rámci první fáze zmiňované optimalizace, byl záměr odložen.

„Dohodli jsme se Prahou, že optimalizaci školství budeme v regionech Praha-východ a Praha-západ s nimi konzultovat. Sloučení čelákovického gymnázia chceme posoudit znovu, a to z důvodu nedostatku gymnaziálních míst v regionu. Praha Středočeskému kraji dlouhodobě vyčítá rezignaci na středoškolské vzdělání v tomto regionu,“ vysvětluje radní Milan Vácha.

První krok „reformy“ středoškolského vzdělání se dotkne kromě Příbramska také Rakovnicka, Kolínska, Mělnicka, Prahy-západ a Kladenska (viz.tabulka na konci článku, pozn.red.).

Hlavním důvodem pro optimalizaci školství je podle středočeského radního nutná reforma a aktualizace nabízených oborů, ale také modernizace školných pomůcek, učeben a škol jako takových.

„Nejsme schopni utáhnout takovouto současnou síť,“ upozorňuje Milan Vácha. Seznam škol podle něho rozhodně není definitivní, optimalizace se dotkne téměř všech regionů Středočeského kraje. Teprve až po vytvoření nové místní středoškolské sítě, přijde na řadu možné sestěhování učebních oborů a nutné zásadní investice. Na podobě nové sítě středoškolského vzdělání bude spolupracovat Středočeský kraj s Národním pedagogickým institutem. „Poslední slovo budou mít vždy zastupitelé,“ dodává Milan Vácha.

Školy v kraji, kterých se slučování týká:

Region Slučovaná organizace Nástupnická organizace Kolínsko Střední odborná škola, Český Brod - Liblice, Školní 145 Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 Praha-západ / Kladensko Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 (maturitní obory), SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice (učební obory) Příbramsko Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 Rakovnicko Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje