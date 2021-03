Současné vedení kraje odmítá zakázku schválenou předchůdci a hledá jiné technické řešení. Levnější. Plyne to z informací místopředsedy výboru pro digitalizaci a chytrý kraj středočeského zastupitelstva Tomáše Zmudy (Piráti).

Řešení vybrané předchůdci odmítli

Bylo to na podzim již po krajských volbách, kdy končící rada kraje v sestavě ANO a ČSSD na svém posledním jednání schválila pořízení aplikace pro rozklikávací rozpočet kraje a jeho 280 příspěvkových organizací od dosavadního dodavatele elektronických řešení, a to od společnosti Gordic. Nynější tým STAN, ODS, Pirátů a Spojenců však nesouhlasí. Podpis smlouvy byl tedy pozastaven – a nyní se chystají podklady pro nové rozhodnutí.

„Řešení od společnosti Gordic neodpovídá moderním standardům a detailu zobrazení,“ vysvětlil Zmuda, co je předmětem výhrad vůči loni vybrané a odsouhlasené aplikaci Interaktivní úřad – Rozklikávací rozpočet. Upozornil současně i na to, že je třeba předcházet tomu, aby se kraj jako zákazník stával závislým na produktech konkrétního dodavatele. Odborně se v té souvislosti používají pojmy jako „vendor lock-in“ či „proprietární uzamčení“ – nicméně vlastně jde o snahu vyhnout se takovým řešením, která by do budoucna mohla ztěžovat možnost případného přechodu k využívání služeb konkurence. Podle Zmudy se v tomto případě vysloveně nabízí nasazení open-source řešení jako je například produkt CityVizor od spolku Otevřená města. V souvislosti s využíváním původně schválené aplikace tehdejší náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) vyčíslil náklady pro příští čtyři roky na celkem 174 240 korun.

Digitalizace? Vždy a všude!

Na elektronická řešení jak ve vlastní činnosti, tak směrem k občanům klade nynější vedení kraje velký důraz. V rámci krajského úřadu dokonce pro tyto úkoly vzniká nové oddělení digitalizace. Občané jeho činnost poznají zejména díky změně podoby krajského webu kr-stredocesky.cz či kontaktu s úřadem přes e-podatelnu.

K dalším elektronickým projektům se řadí například příprava digitální technické mapy, užitečné mimo jiné i obcím či stavebníkům. Během léta obce dostanou zdarma k dispozici elektronickou platformu pro provozování vlastních participativních rozpočtů (kdy se na využití části peněz může svými návrhy projektů a následným hlasováním podílet i veřejnost); půjde o úpravu původního řešení vytvořeného loni pro kraj tak, aby odpovídalo potřebám participativních rozpočtů měst a obcí. Jejich zavádění obcím usnadní i možnost žádat v té souvislosti kraj o padesátitisícové dary.

Celkově je pole Zmudových slov na programu „odbyrokratizování“ krajského úřadu – a především zveřejňování všech dostupných údajů jako otevřená data dostupná každému, kdo má o jejich využití zájem pro vlastní aplikace či potřeby (a umí s nimi pracovat). Třeba Praha takto data prezentuje v rámci platformy Golemio.