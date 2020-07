Nemusíš nikam chodit. Vše vyřídit z pohodlí domova. To jsou hlavní myšlenky hned několika televizních reklam, jež se v současnosti vytrvale opakují. Podobně by měly už brzy fungovat i docela běžné záležitosti, na které žádné reklamy neběží. Placení poplatků za odpad. Ze psa. Za školní obědy či kroužky pro děti…

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Také z pohodlí domova. Bez nutnosti někam chodit. A navíc bez potřeby složitě hledat, kde, jakým způsobem a zda vůbec by bylo možno zaplatit „na dálku“. Kraj chystá středočeský platební portál, který tohle vše usnadní. Záměr je takový, že občan si vyhledá příslušnou obec či město – a rovnou uvidí, které místní platby může vyřídit bezhotovostně; z pohodlí domácí židle či křesla. Deníku to řekl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí. Z pohledu uživatele má vše fungovat obdobně jako třeba úhrada zboží při nákupu v e-shopu – byť v tomto případě jde o placení za něco, co označuje jako „občanskou nabídku“ či „občanské služby“.