Fotografie na její titulní straně pak ukazuje, co je v kraji považováno za hvězdu všech hvězd. Tipovali byste Karlštejn? Ne. Je tam Kutná Hora.

Brožura však neukazuje pouze „pohádkové“ prostředí historických sídel, hradů, zámků či skanzenů. Nechybí třeba ani horrorové kulisy třeba v podobě opuštěných firemních areálů; právě ty podle slov vedoucího filmové kanceláře Marka Černocha mohou pro některé produkční společnosti představovat skutečně velký tahák, ačkoli jsou vlastně ošklivé. A nechybí ani další typy rozmanitých lokalit – včetně kouzelných zákoutí, jež vymodelovala sama příroda.

Brožura Filmové střední Čechy nebude k mání jen na festivalech a veletrzích, ale zájemci ji najdou také v informačních centrech, připomněla ve čtvrtek za krajskou turistickou centrálu Kateřina Kubíčková. Mezi materiály, které centrála nabízí ke stažení na svém portálu www.centralbohemia.cz, se však tento dokument zatím nenachází. „K dispozici ji také dostanou starostové, aby ji mohli nabídnout v rámci svých kontaktů,“ konstatovala ještě Kubíčková.

Připomněla dále, že bezplatně rozšiřovaná brožura je sestavená tak, aby při hledání vhodných míst pro natáčení skutečně dokázala posloužit profesionálům z oboru kinematografie – včetně fotografií umožňujících udělat si představu, jak nabízené místo vypadá z odlišných úhlů pohledu, v různých ročních obdobích či při rozmanitém osvětlení – ale současně byla zajímavá i pro širokou veřejnost, pro niž je film zálibou.

Filmová kancelář, jejímž zřízením Středočeši letos v lednu napodobili okolní kraje, které s podobnými aktivitami začaly již dříve, si klade za cíl nejen filmaře oslovit a do regionu je přilákat – avšak také jim má díky spolupráci s produkčními společnostmi usnadnit jak příchod, tak samotné filmování. Nabízí proto pomoc se všemi záležitostmi kolem natáčení, podpořené navíc znalostí regionu a místními kontakty.

Proč je tato činnost důležitá, připomněla při vzniku kanceláře hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Upozornila, že filmové štáby mohou přinést do regionu značné částky placením za pronájmy ploch stejně jako hodně peněz za ubytování, jídlo i další služby, ale také mohou dát vydělat místním spolupracovníkům – od specialistů na různé funkce v rámci natáčení i přípravy scén či kostýmů nebo rekvizit přes lidi věnující se uměleckým řemeslům až třeba po „obyčejné“ komparzisty, najaté možná jen k tomu, aby před kamerou vytvořili dav. Pokud se kterékoli místo objeví ve filmu, představuje to navíc vítanou propagaci regionu. Projevuje se to pak třeba v podobě filmové turistiky – tedy v oblibě navštěvovat lokality, kde se natáčelo.